Immer in Bewegung: die Tanzgruppe „Dancing Ladies“ aus Kyritz

Kyritz

Die Gruppe formiert sich. Zunächst nur als Trockenübung. Ja, so könnte es was werden. Und dann geht es los. Musik an für diesen Berliner Tanz!

Die Stimmung steigt im Kyritzer Seglervereinsheim an diesem Montag. In dem Haus am Untersee durften die „Dancing Ladies“ auch schon in den zurückliegenden Wochen üben.

Im Sommer unter freiem Himmel getanzt

Eigentlich haben sie in der Perleberger Straße 4, wo sich einst die Arbeitsagentur befand, ihren Trainingsraum. Doch seit der Corona-Pandemie war dort zu. Folglich mussten sich etwas einfallen lassen.

„Nach dem ersten Lockdown voriges Jahr haben wir im Sommer oft im Freien getanzt“, erzählt Melanie Laubrich. Die junge Frau leitet die Gruppe seit nun schon zehn Jahren. Gemeinsam mit Regina Schneider, die einst für die Volkssolidarität tätig war, entstand damals die Idee.

Melanie Laubrich (l.) leitet die Kyritzer Tanzgruppe. Deren Auftritte füllen bereits ganze Fotoalben. Quelle: Matthias Anke

Die Musik spielt. „Achtet auf die äußeren Füße“, sagt Melanie Laubrich: „Und die inneren machen einen Knick.“

Die meisten der heute noch gut ein Dutzend Tänzerinnen sind seit Anbeginn dabei. Wo andere ins Fitnessstudio oder Joggen gehen, ist der Tanz ihr ganz eigener Sport. „Tanzen fördert unsere Beweglichkeit von oben bis unten“, erklärt Erika Knappe aus Neustadt mit Blick auf die immer wieder anderen Schritte oder eine neue Choreographie, die viel Kopfarbeit bedeutet. Erika Knappe beweist zudem: Wer mittanzen will, muss nicht nur aus Kyritz kommen.

Kyritzer Tanzgruppe wünscht sich weitere Mitglieder

So einige unvergessliche Auftritte erlebten die „Dancing Ladies“ schon. Zur 775-Jahr-Feier in Kyritz umtanzten sie auf der Festbühne die historische Figur Wilhelm Rünger, der einst bis 1931 der Bürgermeister in der Stadt war. Auch in den Seniorenheimen waren sie schon das eine oder andere mal bei Festen dabei oder auch beim Jubiläum 10 Jahre Kulturhausverein.

Allerdings, sagt Melanie Laubrich: „Aus Alters- beziehungsweise gesundheitlichen Gründen ist die Anzahl unserer Mitglieder zuletzt stark gesunken. Um dieses wertvolle Kultur- und Gesellschaftsangebot weiterhin am Leben zu erhalten, freuen wir uns über neue Gesichter sehr.“

Tanzen als Gesundheitsvorsorge

Alle „Bewegungslustigen und Tanzinteressierten“ dürfen für ein Kennenlernen dieses „geselligen und gesundheitsfördernden Tanzens für Frauen und Männer“ gerne zu den Probenzeiten vorbeischauen. Die Tanzstunde beginnt montags um 16 Uhr, und zwar ab dem kommenden Montag wieder in der Perleberger Straße 4.

Bei der Tanzprobe der „Dancing Ladies“ aus Kyritz. Quelle: Matthias Anke

„Mit dem gebotenen Abstand werden Gesellschaftstänze, Line Dances, Volkstänze aus aller Welt und moderne Tänze nach bekannten Schlagern getanzt“, erklärt die Gruppenleiterin: „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und auch ein Partner muss nicht mitgebracht werden. Jeder kann mitmachen und Gesundheitsvorsorge betreiben, denn die ganzheitlichen Bewegungen fördern unter anderem die Mobilität und Kondition, das Konzentrations- und Reaktionsvermögen, den Gleichgewichtssinn.“

Tanzgruppentreffen der Prignitzer in Lindenberg

Und wenn genug geübt wurde, stehe auch einem Auftritt nichts im Weg. Für eine traditionelle Optik stehen zweierlei Kostüme zur Verfügung, die sie einst in den Stephanus-Werkstätten in Kyritz nähen ließen. In Stölln waren sie damit beim Flugplatz-Fest zu sehen. Und dann gibt es hin und wieder auch gemeinsame Runden mit anderen Tanzgruppen aus der Prignitz.

Diesen Donnerstag beispielsweise steht wieder ein gemeinsames Tanzen an. Die Kyritzer treffen sich dann mit der Tanzgruppe aus dem Gumtower Dorf Vehlow in Lindenberg. Dort in der Gemeinde Groß Pankow gibt es ebenso eine Tanzgruppe, die wie die Vehlower und die Kyritzer von Melanie Laubrich angeleitet wird.

Auch Männer gesucht, Alter egal

Im Kyritzer Seglerheim läuft dafür gerade die letzte Probe. Ein israelischer Tanz ist jetzt an der Reihe. Mit der Trockenübung wird angefangen. Sie nicken sich zu. Es kann losgehen. Musik an!

Wer sich den Kyritzer Tänzerinnen anschließen möchte, meldet sich unter 0174/7 38 20 49. Sehr gerne werden auch Männer willkommen geheißen. Über einen neuen Gruppennamen lasse sich anschließend noch nachdenken. Und das Alter spielt keine Rolle.

Von Matthias Anke