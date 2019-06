Gedränge am Wohnmobil-Stellplatz

Kyritz Kyritz - Gedränge am Wohnmobil-Stellplatz Erst im Frühjahr hatte die Stadt Kyritz die Zahl der kostenlosen Wohnmobil-Stellplätze am Stadtrand verdoppelt. Nun steht fest, dass das nicht ausreicht. Eine Gebühr wird ins Gespräch gebracht.

Auf dem Parkplatz am Kyritzer Stadtrand drängten sich in den vergangenen Tagen an die 20 Wohnmobile. Quelle: Alexander Beckmann