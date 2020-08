Kyritz

Das Diakomma-Projekt vom Büro Blau hat schon einige Angebote für die Kyritzer, insbesondere für die Bewohner von Kyritz-West auf die Beine gestellt. Als neuestes steht der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe auf dem Plan. Einen Flyer soll Hilfesuchende oder Hilfebietende Kyritzer zusammenbringen.

Wer also Unterstützung im Haushalt, beim Einkauf, bei handwerklicher Arbeit oder im Garten sowie bei der Kinder- und Tierbetreuung braucht oder anbietet, trägt sich mit Namen und Adresse dort ein. Die Flyer sind an verschiedenen Stellen in Kyritz – so etwa im Strandbad – ausgelegt. Ausgefüllt kommen sie in eine daneben stehende Box, die regelmäßig geleert wird.

Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz

Das Wohnquartier Kyritz-West für die vielen dort lebenden Menschen attraktiver zu gestalten, ist erklärtes Ziel der Stadtverwaltung. So wird seit geraumer Zeit die Infrastruktur verbessert. Die zum Teil bereits erneuerten Gehwege sind nur ein Beispiel. Auch die Wohnungsbaugesellschaft und die Wohnungsbaugenossenschaft als die größten Vermieter leisten dahingehend ihren Beitrag.

Um die Menschen in dem Viertel besser zu erreichen, holte sich die Stadt Kyritz das in Regionalentwicklung erfahrene Büro Blau aus Berlin mit ins Boot und starteten im September vorigen Jahres mit dem Projekt „Diakomma“. Diese etwas sperrige Abkürzung steht für „digital ankommen in Arbeit“. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn Jobcoaching ist eines der Angebote dort und richtet sich an alle, die arbeitslos oder unzufrieden mit ihrer derzeitigen Tätigkeit sind. „Wir geben Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung sowie bei der Sondierung des Arbeitsmarktes“, sagt Moritz Kenngott.

Die Anlaufstelle befindet sich in der einstigen Mehrzweckhalle in der Perleberger Straße 39 A und heißt Werner-Treff.

Infos zum Datenschutz im Internet

Leiterin des im Rahmens des ESF-Bildungsprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ geforderten Projektes ist Ingrid Lankenau von Büro Blau. Ihr zur Seite stehen die beiden Mitarbeiter des Berliner Büros, Lenna Fichter und Moritz Kenngott. Seitens der Stadt ist Iris Wiesner Ansprechpartnerin vor Ort.

Ein weiteres, bei vielen beliebtes Angebot im Werner-Treff ist das Digital-Café. Einmal pro Woche treffen sich hierbei seit Jahresbeginn Technikbegeisterte und solche, die damit hadern. Whatsapp, Datenschutz im Netz und vieles andere war dort schon Thema. Wegen Corona-Beschränkungen findet das Digital-Café zur Zeit unter freiem Himmel, immer donnerstags ab 9 Uhr statt.

Freifläche wird hinter dem Werner-Treff angelegt

Seit diesem Frühjahr gestalten Kyritzer gemeinsam mit den Projektbetreuern von Diakomma einen Innenhoftreff. Dieser entsteht auf einer Freifläche gleich hinter dem Gebäude mit dem Werner-Treff. Es soll ein Platz zum Verweilen mit Bänken, Obstbäumen, einem Pavillon, Spielplatz, Beeten und vieles andere mehr werden.

Von André Reichel