Kyritz

Die Anzahl der Straftaten und Unfälle in der Stadt Kyritz fiel im vergangenen Jahr etwas geringer aus als zuvor. Das geht aus dem Bericht hervor, den der Leiter des Kyritzer Polizeireviers Mirko Kotzur jetzt dem Bildungs- und Sozialausschuss lieferte.

678 Strafanzeigen wurden in Kyritz und seinen Ortsteilen 2020 erstattet. Das sind 7,6 Prozent weniger als 2019. Mirko Kotzur hält das für eine normale Schwankung: „Corona hat keine größeren Veränderungen gebracht. Das bewegt sich alles im üblichen Spielraum.“

Die meisten Fälle in Kyritz werden aufgeklärt

69,5 Prozent der Fälle habe man aufklären können. „Das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.“ Dabei seien 348 Tatverdächtige ermittelt worden – davon 44 (12,6 Prozent) mit einem ausländischen Hintergrund.

Einen sehr großen Anteil machen mit 174 Fällen die Verkehrsstraftaten aus. Allein 75 Mal bekam es die Polizei mit Unfallflucht zu tun. Nur knapp ein Drittel davon konnte aufgeklärt werden.

Die bedeutendste Rolle im Kriminalitätsgeschehen spielte das breite Spektrum der Eigentumsdelikte. Die Zahl der einfachen Diebstähle blieb mit 126 weitgehend unverändert. 54-mal handelte es sich dabei um Ladendiebstahl.

Insgesamt weniger Einbrüche

Die Zahl der besonders schweren Diebstähle wie Einbrüche ging um zwölf auf 90 Fälle zurück. Eine Steigerung von zwei auf zehn Fälle gab es hingegen bei den Tageswohnungseinbrüchen, von denen allerdings nur einer aufgeklärt werden konnte. „Es handelt sich in der Regel um ausländische, reisende Tätergruppen“, schätzt der Kyritzer Revierleiter ein. „Da ist es schwer, die Spurenlage auszuwerten.“

102-mal wurden im vergangenen Jahr Betrug oder Fälschung angezeigt, 53 Sachbeschädigungen, elf Brandstiftungen, zehnmal Widerstand gegen Polizeibeamte.

Drogen machen vor der Stadt nicht Halt

Deutlich gesunken ist die Zahl der Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzung. Mit 118 Fällen registrierte die Kyritzer Polizei 30 weniger als 2019. Bemerkenswert für den Revierleiter: „In Kyritz wurde kein einziger Handtaschendiebstahl gemeldet.“ Ebenfalls positiv: Zehn Fälle sexualisierter Gewalt sind halb so viele wie 2019.

Mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekamen es die Beamten 70-mal zu tun – meist im Zuge von Verkehrskontrollen (45-mal). „Kyritz ist kein Schwerpunkt bei der Drogenkriminalität“, stellte Mirko Kotzur auf Nachfrage aus dem Ausschuss klar. Gleichwohl machten Handel und Konsum illegaler Drogen vor der Stadt nicht Halt.

Unfallschwerpunkt am Impfzentrum

Die Polizei zählte 2020 in Kyritz 300 Verkehrsunfälle – 66 weniger als im Vorjahr. Trotzdem werde man aktiv bleiben, kündigte Kotzur an und nannte die Kreuzung von Perleberger und Pritzwalker Straße als Beispiel. Für Radfahrer sei die Situation dort schwierig, was sie aber nicht von den Verkehrsregeln befreie. „Ab nächsten Monat werden wir dort kontrollieren und Verwarnungen aussprechen.“

Zum Unfallschwerpunkt drohe sich übrigens der Parkplatz am Impfzentrum zu entwickeln. Der Andrang gerade älterer Autofahrer führe dort immer wieder zu Parkremplern.

Von Alexander Beckmann