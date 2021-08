Kyritz

Wenn der Kyritzer Oldtimerclub am Sonnabend, dem 14. August, zum 8. Mal seine Rallye für historische Zweiräder startet, werden sich wieder einige tausend Jahre Fahrzeugtechnik auf dem Kyritzer Marktplatz versammeln. „Wir sind jetzt bei 64 Teilnehmern“, berichtet der Organisator Rainer Lewe. „Viel mehr sollten es auch nicht sein.“

Bei der ersten Kyritzer Oldtimerrallye gingen 2014 gerade mal 16 Fahrer an den Start. Voriges Jahr waren es schon 60. Damit gerät die Veranstaltung so langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Schon der Start im Minutenabstand morgens in Kyritz dauert bei so vielen Teilnehmern über eine Stunde.

In Kyritz geht es um den Spaß am alten Eisen

Die Kyritzer Oldtimerfreunde treffen mit ihrer Ausfahrt, die sich anfangs auf Motorräder der Marke „Jawa“ beschränkt hatte, offenbar einen Nerv. Die Fahrer reisen aus einem Umkreis von 40, 50 Kilometern an, um dabei zu sein. Inzwischen ist jeder willkommen, der ein mindestens 30 Jahre altes Zweirad sein Eigen nennt. Die ältesten Maschinen werden es diesmal auf das Dreifache bringen.

Unterwegs geht es entspannt zu. Tempo ist kein Kriterium. Stattdessen gibt es „Prüfungen“ zu absolvieren: Darts, Spurbrettfahren, genaues Stoppen, Gleichmäßigkeit und ein Quiz stehen diesmal unter anderem auf dem Plan – und eine Mittagspause. „Das soll ja ein Spaß sein“, sagt Rainer Lewe. „Bei uns gewinnt, wer die wenigsten Minuspunkte sammelt.“

Siegerehrung in Heinrichsfelde

Am 14. August stehen knapp 130 Kilometer durch die Region an. „Wir treffen uns um 9 Uhr auf dem Kyritzer Markt“, kündigt Lewe an. „Ab 10 Uhr geht’s dann los.“ Mit dem Zieleinlauf auf dem Heinrichsfelder Flugplatz, wo an diesem Tag der Agrarflugverein sein zehnjähriges Bestehen nachfeiert, rechnet er ab etwa 14.30 Uhr, „so, dass wir gegen vier unsere Siegerehrung machen können“.

Zuschauer sind bei all dem natürlich willkommen.

Von Alexander Beckmann