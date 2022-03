Kyritz

Am Sonntagmorgen wollen sie starten: Elf Transporter zum Teil mit Anhänger, 20 Fahrer und Begleiter machen sich erneut von Kyritz aus auf den rund fünfstündigen Weg in die polnische Partnerstadt Walcz. An diesem zweiten Ukraine-Hilfstransport beteiligen sich neben Stadtverwaltung und Internationalem Club Kyritz (ICK) auch die Neustädter Feuerwehr und viele Privatleute. „Wir sind in der Kleeblattregion gut vernetzt“, sagt Mitorganisator Reyk Grützmacher vom ICK.

Laut Grützmacher unterstützen auch Unternehmen wie die Kyritzer Autohäuser Müller und Füllgraf, die Bäckerei Armster, Alutrim oder der Hagebaumarkt den Hilfstransport. Sie helfen unter anderem mit Fahrzeugen und Kraftstoff aus.

Kyritz sucht Kinderbekleidung und Haushaltswaren

Die Autos sind vor allem mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und Medizinprodukten beladen, die dank Spenden beschafft werden konnten. Rund 40.000 Euro gingen bisher ein. „Wir können jedem Helfer nur danken“, sagt Reyk Grützmacher. Die Partnerstadt Walcz verfüge über drei große Lager, von denen aus die Hilfsgüter in Richtung Ukraine verteilt werden.

„Es ist wichtig, dass die Hilfe weitergeht“, betont Grützmacher. Neben Geld (Spendenkonto der Stadt Kyritz DE38 1605 0202 1522 0011 62, Verwendung: Spende Ukraine-Hilfe) seien in der Sammelstelle im Mehrgenerationenhaus (Perleberger Straße 10) Hygieneartikel, Kinderbekleidung und Haushaltswaren willkommen.

Von Alexander Beckmann