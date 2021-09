Neustadt

In den Frei- und Strandbädern der Region ist es ruhig geworden. Schon ab Mitte August lud das Wetter kaum noch zum Baden ein.

Zumindest im Neustädter Freibad ist damit seit Mittwoch sogar ganz offiziell Schluss. Die erste Saison nach Umbau und Wiedereröffnung wurde am 31. August beendet. „In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten, die zum Saisonabschluss so anstehen. Das Bad wird winterfest gemacht“, kündigt Kathleen Brodde von der Ordnungs- und Schulverwaltung des Amtes Neustadt an.

Später Start an Dosse und Kyritzer Seenkette

Angesichts des wetter- und coronabedingt späten Starts Anfang Juni zeigt man sich in Neustadt mit dem Verlauf der Badesaison durchaus zufrieden. Das Freibad-Team zählte immerhin rund 6500 Besucher. Und vor allem kam die Schwimmausbildung ein gutes Stück voran. Schwimmmeisterin Anke Engelmann konnte 50 Kindern das „Seepferdchen“ überreichen. „Die Schule hat bei uns auch Schwimmunterricht gemacht“, sagt Kathleen Brodde.

„Schön, dass es das Freibad wieder gibt“, findet Michael Pix, Geschäftsführer des Vereins Aktives Neustadt. Der hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Freibadbetrieb zu unterstützen. „Natürlich hätte in den letzten Wochen das Wetter besser sein können. Aber da hat man ja keinen Einfluss drauf.“

Neustadt will noch einmal im Freibad feiern

Vielleicht steigen die Besucherzahlen am Sonnabend, dem 4. September, sogar noch etwas. Denn trotz Saisonende wird das Bad an diesem Tag noch einmal öffnen und Gelegenheit zum Sprung ins kühle Nass geben – bei freiem Eintritt. Von 13 bis 17 Uhr lädt der Verein Aktives Neustadt zum Familienfest ein. Rund ums Schwimmbecken können sich vor allem junge Besucher auf der Hüpfburg, beim Malen und Basteln vergnügen. Der Verein wirft den Grill an, sorgt für Kuchen und Getränke. Um 14 Uhr haben Hortkinder ihren Auftritt. „Wir hoffen, dass viele Leute kommen“, sagt Michael Pix.

Auf Besucher hofft man auch in den Strandbädern in Kyritz und Wusterhausen. Dort endet die Saison erst Mitte September.

Kyritz ist mit Besucherzahlen zufrieden

„Wir werden aller Voraussicht nach bis nächsten Sonnabend auf haben“, kündigt Gabriele Schuster von der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft an, die das Bad am Unterseeufer betreibt. Massenhaften Zulauf erwartet sie nicht mehr. Aber: „Wir sind trotz des verregneten Augusts mit den Zahlen zufrieden. 15.500 Besucher, das ist schon toll.“

Der Kyritzer Schwimmmeister Stephan Preuß berichtet von Anfängerkursen mit über 100 Kindern. Das Strandbad, das im Juni sein 100-jähriges Bestehen feierte, ist derzeit an den Wochenenden von 11 bis 18.30 Uhr sowie werktags von 13 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Im Wusterhausener Strandbad endet die Saison offiziell am Sonntag, dem 12. September. Besucher sind bis dahin an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr und werktags von 13 bis 18 Uhr willkommen.

Von Alexander Beckmann