Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“ entwickelt digitale Angebote für junge Leute

Die Zwangspause durch Corona hat der Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“ die Möglichkeit eröffnet, neue Produkte zu entwickeln und die eigene Webseite zu verbessern. Mit den Schul- und Kitaschließungen sind den Kreativen um Silvia Last und Jenny Karl, die gerade in Elternzeit ist, sämtliche Workshops, Projekte und Arbeitsgemeinschaften zwischen Kyritz und Neuruppin weggebrochen. Auch Kindergeburtstage bei „Muckout“ gibt es vorerst nicht. Das geplante Muttertagsprojekt in der Papierfabrik Hohenofen fällt ebenfalls aus.

Keine Workshops mehr in diesem Schuljahr

„Ich gehe davon aus, dass sich in diesem Schuljahr nichts mehr tut in die Richtung“, sagt Silvia Last. Und im nächsten müsse man weiter sehen. Sie ist deshalb froh, dass die Kreativwerkstatt einen Onlineshop hat, der derzeit gut angenommen wird. „Das hat uns schon ein bisschen geholfen“, so Silvia Last.

Das Internetgeschäft wird für die Kreativen nun immer wichtiger. Bastelanleitungen und Co. müssen für den Versand vorbereitet werden. Es sind viele Kunden aus Hamburg, die Produkte von „Muckout“ bestellen. Pakete, die nach New York und Australien verschickt wurden, kamen jedoch zurück, weil sie dort derzeit nicht ausgeliefert werden können.

Sticksets und Makramee sind beliebt

Online bestellt werden zumeist Sticksets. „Wir haben in den vergangenen Wochen neue Designs und Techniken entwickelt“, sagt Silvia Last. Auch beim Makramee gibt es neue Farben und Muster. „Wir haben geknüpft bis die Hände bluten“, so Silvia Last. Von der Arbeit wurden Videos gedreht, die bei Youtube und Pinterest als Knüpfanleitung zu finden sind.

Silvia Last geht täglich ins Büro, druckt die aktuelle Bestellliste aus, packt die Bestellungen ein und bringt sie zur Post. Darüber hinaus muss sie Materialien zuschneiden und sortieren. Meist ist sie allein dabei, denn die anderen „Muckout“-Mitarbeiterinnen sind in Kurzarbeit.

Zwei Mitarbeiterinnen entwickeln ein digitales Lernangebot

Zwei von ihnen, Josephine Kotsch und Laura Schumacher – beide studieren Lehramt mit Schwerpunkt Sonderpädagogik – entwickeln derzeit ein digitales Lernangebot für „Muckout“, da ja nicht absehbar ist, wann es in den Schulen weitergehen kann. „Weil wir derzeit nicht persönlich für die Schüler da sein können, wollen wir ihnen trotzdem etwas anbieten“, so Silvia Last.

Makramee und Sticksets erfreuen sich bei „Muckout“ im Onlineshop gerade großer Beliebtheit. Quelle: Silvia Last

Auch das Umweltprojekt „Mülldetektive“ soll digital weiter geführt werden. Die Idee der Kreativen: Sie wollen versuchen, ein digitales Klassenzimmer aufzubauen mit Aufgaben und einem Chat. „ Homeschooling in cool“, nennt es Silvia Last. Es soll Anleitungen zum Basteln mit Müll geben.

„Wir wollen die Erfolge des Projektes und das Bewusstsein der Teilnehmer für den Umweltschutz, aber auch die entstandenen Freundschaften weiter pflegen“, sagt die Projektleiterin. In den Osterferien waren ursprünglich zwei Projektwochen geplant, die wegen der Coronakrise natürlich ausgefallen sind.

Ausstellung wurde abgesagt

Die Arbeit der Kinder und Jugendlichen innerhalb des Umweltprojektes wurde filmisch und fotografisch begleitet und in Szene gesetzt. Außerdem sollte zum Ende des Projektes aus dem gebastelten Kunstwerken und den gesammelten Informationen eine Ausstellung entstehen, die beim Heimatverein und auf dem Stephanus-Jahresfest zu sehen sein sollte. Die wurde ebenfalls erst einmal abgesagt.

