Debatte um Steuererhöhungen: Holzhausener fordern strengere Kontrollen von Hundebesitzern

Der mehrfach erfolgreiche Teilnehmer sowie Sieger bei Kreiswettbewerben wie „Unser Dorf soll schöner werden“ und „Unser Dorf hat Zukunft“ will in diesem Jahr nach einer sehr langen Pause wieder antreten: das Kyritzer Dorf Holzhausen. Und das auch noch in einem für den Ort ganz besonderen Jahr.