Steffi Brumme, Christian Kindt, Martin Krebs, Jörn Müller, Dieter Fuchs, Bernd Schindler und zum Beispiel noch Monty Kurtzke und die Familien Dallwitz-Theiselmann und die Ciaciuchs – sie alle haben etwas gemeinsam. Denn sie alle leben im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und eben jene darin im Gebiet des Altkreises Kyritz. Seit diesem Sommer haben sie eine weitere Gemeinsamkeit mit etlichen weiteren Menschen aus den Altkreisen Wittstock und Neuruppin: Sie sind im Buch „Profile aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin“ mit ihren Geschichten vertreten.

Insgesamt sind darin etwa 200 Leute porträtiert. Ein zweiter, ebenso umfangreicher Band ist noch in Arbeit. Es ist ein Werk, das anknüpft an die Biografien-Bücher aus den Jahren 2004 und 2005. Damals erschien im Schweriner Verlag Elmar Zinke, was die Autorinnen Christine Sernau aus Schwerin und Birgit Mühlhaus aus Braunsberg zusammenstellten. Für den nächsten Band war Eva Oehlsen unterwegs.

Geschichten über rund 200 Menschen sind in jedem Band mit dem Titel „Profile aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin“ enthalten. Quelle: Matthias Anke

Bundesweit sollte es so etwas aus jedem Landkreis und jeder Stadt geben. So auch aus der Prignitz. Zunächst war der Schweriner Willi Klar vor einigen Jahren in der Prignitz und in Havelberg für gleich drei Bände unterwegs und dann – gut 15 Jahre seit dem damaligen Werk – auch in Ostprignitz-Ruppin.

Einige „Altbekannte“ sind dabei. Die allermeisten Leute aber sind neu im Buch vertreten. Damals schon hieß es laut dem Verlag: Wer ins Buch gelange, bestimmten gewissermaßen die Leute aus der Region, weniger der Herausgeber oder Autor. In hohem Maße spiele auch der Faktor Zufall eine Rolle.

Bücher sollen auch in Ostprignitz-Ruppin „Wir-Gefühl“ stärken

In ihrem Vorwort schreiben Autor Willi Klar und Verleger Elmar Zinke jetzt, dass es um Menschen geht, „die beispielhaft für das stehen, was unsere Gesellschaft gegenwärtig in hohem Maße kennzeichnet – eigenständiges, verantwortungsbewusstes Engagement“. Sämtliche Berufsgruppen seien berücksichtigt worden. „Im Ergebnis entstand ein bunter Gesellschafts-Mix“, heißt es: „Gerade in unserer immer hektischer und anonymer werdenden Zeit fördern die Bände durch ein Mehr an Wissen über den Nächsten das Mehr an Miteinander, ausdrücklich sollen unsere Profile-Bücher das Wir-Gefühl stärken.“

Dem freiberuflichen und vom Verlag beauftragten Autor Willi Klar sei die Region nicht unbekannt gewesen: „Ich war DDR-Bürger, natürlich kannte ich daher viele der Orte.“ Rheinsberg indes war Neuland für ihn. „Das kannte ich nur vom Namen her.“

Porträtbücher zeichnen sich durch ihre Vielfalt aus

Willi Klar ist 72. „Mit diesem Alter kann ich mit einigen Kyritzer Ärzten natürlich nicht mithalten“, unkt er mit Blick auf die Doktoren Streibing und Jurga, die längst jenseits der 80, noch immer berufstätig und ebenso im Buch enthalten sind. Eineinhalb Jahre Arbeit stecken darin. „Vom Amtsdirektor bis zum Landwirt traf ich alle. Diese Vielfalt macht’s ja gerade“, erzählt Klar, der professionell ans Werk ging wie eh und je, arbeitete der Schweriner einst doch jahrelang als Lokalredakteur.

Mit dem neuen Buch hat Klar unter anderen Sigrid Schumacher erfreut, die Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm. „Erstaunlich, wie vielseitig das Buch ist. Eine tolle Sache“, sagt sie: „Zernitzer sind ja auch ganz gut vertreten.“

Die Rolle Udo Lindenbergs und eine Landärztin

Nicht nur, natürlich. Wer also zum Beispiel wissen will, was Metallbaumeister Mathias Köppen mit dem Kränzliner Saal und Udo Lindenberg verbindet, oder wer „Die coolen Socken“ sind, findet das ebenso wie die Antwort darauf, was Landärztin Christina Klawitter aus Fehrbellin in ihrer Freizeit treibt.

Willi Klar: „Profile aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin”, Verlag Elmar Zinke, Schwerin; zu beziehen über den Verlag oder Buchhandel. Das Buch kostet 130 Euro.

