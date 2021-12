Kyritz

Das von Bund und Ländern am Donnerstag beschlossene erneute Verbot, Silvesterfeuerwerk zu verkaufen, und der damit verbundene Appell, aufs Böllern auch in diesem Jahr ganz zu verzichten, trifft in der Kyritzer Region dem ersten Vernehmen nach auf gelassene Reaktionen.

Der Einzelhandel wurde von der Entscheidung offenbar kaum überrascht. Schon zum vorangegangenen Jahreswechsel galt ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik. Unternehmen, die sich ausschließlich auf den Böllervertrieb konzentrieren, gibt es in der Region kaum. Für andere bedeutet das Verbot zwar einen gewissen Umsatzverlust, doch ganz unerwartet kam das eben nicht.

Feuerwerk „kein interessantes Geschäft“

Der Kyritzer Hagebaumarkt hatte der Entscheidung von Bund und Ländern für sich sogar schon vorgegriffen. „Ich wollte sowieso kein Feuerwerk mehr verkaufen“, sagt Marktleiter Marcel Rehfeldt. „Das ist kein interessantes Geschäft für uns.“

Auch bei Rewe in der Straße der Jugend zeigt sich Marktleiter Paul Haese wenig beeindruckt: „Unser Geschäft sind Lebensmittel.“ Der Feuerwerksverkauf sei nur eine Episode ganz am Rande. „Das Böllerverbot bedeutet da für uns keine roten Zahlen.“

Feuerwehr hofft auf ruhige Nacht

Bei der Feuerwehr sorgt das Verbot sogar für eine gewisse Erleichterung. „Man hat immer ein bisschen Angst, wenn Raketen in die Luft gehen“, gesteht beispielsweise der Neustädter Amtswehrführer Heino Arndt. Das private Feuerwerk sei nun mal stets mit einem gewissen Risiko verbunden. „Und mit den Böllern wird ja oft genug auch Unsinn gemacht.“

Die Silvesternacht stelle für die Feuerwehr eine besondere Situation dar. „Es ist nicht die Regel, dass was passiert“, sagt Heino Arndt. „Aber die Sorge ist eben da und wirkt sich auf unsere Partystimmung aus.“

Wie die Kommunen rund um Kyritz das für die Silvesternacht ebenfalls verhängte An- und Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen örtlich in die Tat umsetzen, steht noch nicht fest. Üblich waren große öffentliche Silvesterpartys in der Region bisher sowieso nicht.

Von Alexander Beckmann