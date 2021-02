Drewen

Die Initiative Gutshaus Drewen, die sich seit September 2020 für einen Erhalt des Gebäudes als Dorfgemeinschaftshaus des Kyritzer Ortsteils einsetzt, will nun möglichst viele Menschen in ihr Anliegen einbeziehen. Sie hat dazu sowohl eine Postkartenaktion im Ort als auch eine eigene Internetseite www.gutshausdrewen.de gestartet.

Die an die Drewener Haushalte verteilten Postkarten rufen unter dem Motto „Gutshaus weiterdenken“ dazu auf, Ideen und Wünsche zu dem Gebäude zu formulieren und nennt dazu einige Anregungen: „Was verbindet euch geschichtlich mit dem alten Gutshaus? Was stellt das Gutshaus heute für euch dar? Welche Nutzung wünscht ihr euch für die Zukunft des Gutshauses? Wen könntet ihr euch als zukünftige Nutzer vorstellen?“

Drewener Intitiative gespannt auf jede Idee

Vorschläge – von realistisch bis utopisch – können als Text oder Bild bis Mitte Februar per E-Mail an info@gutshausdrewen.de gesendet oder auch auf Papier eingereicht werden. „Wir wollen dieser Tage noch einen Briefkasten an das Gutshaus anbringen“, sagt André ­Ragohs als Sprecher der Guthaus Initiative. Die kündigt an: „Bis zum 15. Februar 2021 werden alle Anregungen zusammengetragen und anschließend mit weiteren Anregungen in einer ,Zeitung für Drewen’ verteilt.“ Das Ergebnis solle als Ausgangspunkt weiterer, gemeinsamer Planungen dienen.

Die Drewener Initiative will das „Gutshaus weiterdenken“. Quelle: Initiative Gutshaus Drewen

Der Aufruf bildet auch den Kern der Internetseite. Sie bietet darüber hinaus Informationen zur Geschichte des einstigen Gutes Drewen.

200 Jahre bewegte Geschichte

Dessen Wurzeln reichen demnach mindestens bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Zu der Zeit fand das Drewener Rittergut Erwähnung als Teil der Klitzing’schen Besitzungen. 1816 kaufte August von Glasenapp das Anwesen. Nach seinem Tod etwa 20 Jahre später wurde es an Gustav H. T. E. von Brösigke veräußert. Nur sechs Jahre später folgten 1844 bereits die nächsten Besitzer Ernst Bernhard von Plessen sowie dessen Sohn Carl.

Auf dessen Tod folgte 1857 ein erneuter Verkauf. Gustav Brandt von Lindau übernahm das Gut und ließ das Haus 1859 um einen Anbau erweitern. Mit der Gestaltung beauftrage er den noch jungen Architekten Martin Gropius aus Berlin, der bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Direktor der Königlichen Kunst- und Gewerbeschule sowie und Leiter aller preußischen Kunstschulen wichtige gestalterische Akzente in Berlin und darüber hinaus setzte.

Das Gut blieb bis 1934 im Besitz von Familie Brandt von Lindau, als Familie Welschoff es kaufte. Im Zuge der Bodenreform erfolgte 1946 die Enteignung. Das Gebäude diente als Kindergarten und Kantine sowie später als Mietshaus und Gastwirtschaft. Seine Außenansicht wurde im Zuge diverser Sanierungsmaßnahmen über die Jahrzehnte erheblich verändert.

Haus muss dringend saniert werden

Inzwischen steht das Gebäude, nun im Besitz der Stadt Kyritz, weitgehend leer. Nur eine der einst acht Wohnungen ist belegt. Der Drewener Bürgerverein nutzt einige Räume. Der Bauzustand ist schlecht. Die Kyritzer Stadtverordneten gaben 2018 ein Sanierungskonzept in Auftrag und plädierten zugleich für die Suche nach einem Käufer.

In Drewen zeigte man sich von diesen Aussichten wenig begeistert, zumal das Gutshaus den einzigen Ort für gemeinschaftliche Aktivitäten im Dorf darstellt. Ortsbeirat und Vereine, Kirchengemeinde und Jagdgenossenschaft sowie weitere engagierte Bürger taten sich daher zur Initiative Gutshaus Drewen zusammen, um das Gebäude für die öffentliche Nutzung zu erhalten.

Von Alexander Beckmann