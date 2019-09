Neuer Anlauf am Windpark

Kötzlin

Schlägt Kötzlin ein weiteres Kapitel in Sachen Windkraft auf? Offenbar hegt ein Investor Pläne, auf dem Gebiet des bestehenden Windpark nahe der Ortslage neue Anlagen aufzustellen. Bei seiner letzten Sitzung wurde der Ortsbeirat über den Umstand informiert – noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am 21. Oktober solle das Anliegen des Windkraftbetreibers aber unbedingt öffentlich diskutiert werden, kündigt Ortsvorsteher Adrian Krüger an. „Das war eine Bitte des Ortsbeirates, dass das nicht hinter verschlossenen Türen passiert.“

Ortsbeirat lädt zum Zuhören ein

Bisher sind kaum Details bekannt. „Es ist auch noch kein Bauantrag gestellt“, sagt Krüger. Mit der Sitzung im Oktober, bei der der Investor seine Pläne vorstellen soll, will er jeglichen Spekulationen vorbeugen.

Ein Hintergrund des Ansinnens ist aber vermutlich das Alter der bestehenden Anlagen. Im April 2002 hatte der Windpark Kötzlin nach rund drei Jahren der Vorbereitung seinen Betrieb aufgenommen. Die 17 Windkraftanlagen erreichten eine Höhe von 100 Metern.

2002 machte eine Bürgerinitiative mobil

Die seit damals bis dicht vorm Ort stehenden Windräder reichten den Einwohnern von Kötzlin. Bereits 2002 sorgten Pläne zur Windparkerweiterung mit bis zu 150 Meter hohen Anlagen fast für eine Spaltung des Dorfes.

Während die Gemeindevertreter damals kein Problem in den neuen Windrädern sahen, stellten sich viele Kötzliner aktiv gegen das Vorhaben. Eine Bürgerinitiative sammelte Unterschriften und machte Druck.

Direkt nach der Eingemeindung Kötzlins beschloss die Kyritzer Stadtverordnetenversammlung daher im Februar 2003, per Bebauungsplan den Ausbau des Windparks genau zu regeln. Bis zum Beschluss des Plans wurde es Ende 2005. Für Anzahl und die Höhe neuer Windräder galten ab da enge Grenzen. Nur wenige zusätzliche Standorte wurden vorgesehen. Mehr als 100 Meter Bauhöhe sind nicht drin.

Widerstand erforderte Verzicht

Das Unternehmen Plambeck Neue Energien nahm von seinen Plänen Abstand, stellte zugleich aber seine auf freiwilliger Basis vereinbarten Ausgleichszahlungen an Kötzlin ab 2006 ein.

Die Gemeinde und später der Verein zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft hatten das auf Jahrzehnte in Aussicht gestellte Geld – über 25.000 Euro im Jahr – bis dahin unter anderem für die Fertigstellung der Kegelbahn im Dorf verwendet.

Jetzt sind Informationen gefragt

Nun steht offenbar ein neuer Anlauf in Sachen Windpark Kötzlin an. Denn die bestehenden Anlagen gelten in der Windkraftbranche längst als ineffektiv. Moderne Windräder sind mit bis zu 200 Meter Höhe auch mal doppelt so groß.

Ortsvorsteher Adrian Krüger sieht seinen Ort in einer guten Verhandlungsposition: „Wir haben ja den Bebauungsplan, der das regelt.“ Zudem setze der neue Regionalplan Freiraum und Windenergie dem Kötzliner Windkrafteignungsgebiet engere Grenzen als bisher. Anhören wolle man den Investor aber auf jeden Fall.

Von Alexander Beckmann