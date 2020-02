Rehfeld: Feuerwehr wurde zu 23 Einsätzengerufen

Rehfeld

Die 1. Löschgruppe der Kyritzer Feuerwehr hat im vergangenen Jahr Zuwachs bekommen. Einheitsführer Thomas Lebedzow feut sich sehr darüber, weil fast überall die Zahl der Ehrenamtler sinkt. Mit den vier neuen hat die Löschgruppe mit den Einheiten Rehfeld, Berlitt und Kötzlin nun 24 Mitglieder im aktiven Dienst.

Altersdurchschnitt der Feuerwehr liegt bei 43 Jahren

Davon sind zwölf Truppmänner, drei Truppführer, drei Gruppenführer, zwei Zugführer, zwölf Maschinisten und fünf Atemschutzgeräteträger. Einen Kettensägenschein haben sechs Feuerwehrleute. Der Altersdurchschnitt bei den Aktiven liegt bei 43,3 Jahren. Zu ihnen kommen noch 13 Jugendwehrmitglieder, die „sehr motiviert sind“, lobt Lebedzow bei der Jahresdienstversammlung.

23 Feuerwehr-Einsätzen im vergangenen Jahr

23 Einsätze absolvierte die 1. Löschgruppe im vergangenen Jahr. Das waren fünf mehr als 2018. Bei den Alarmierungen rückten fast immer alle drei Ortswehren aus. Zwölfmal brannte es. Sechs Einsätze wegen technischer Hilfeleistungen stehen in der Bilanz und es gab fünf Alarmierungen, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten. Die Einsätze schlagen mit insgesamt 230 Stunden zu Buche.

Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen die Feuerwehrleute gut ausgebildet sein und sich regelmäßig weiter bilden. „Nur durch immer wieder kehrende Prozesse in der Ausbildung entwickelt man eine gewisse Routine für den Einsatz“, so Lebedzow.

Feuerwehr leistete fast 1000 Stunden Ausbildung

So leisteten die Feuerwehrmitglieder im vergangenen Jahr insgesamt fast 1000 Stunden allein im Ausbildungsdienst. Das sei ein guter Weg, aber es sei auch noch Luft nach oben, so der Einheitsführer. Er appelliert an die Mitglieder, die ihre erforderlichen Sunden nicht erreicht hatten, wieder öfter am Dienstgeschehen teilzunehmen und dankte den aktiven für ihr Engagement.

Gute Bedingungen in Rehfeld , Berlitt und Kötzlin

Lebedzow sieht die Bedingungen an den Standorten Kötzlin und Berlitt als gut an. „Und mit der Übergabe des neuen Gerätehauses in Rehfeld im vergangenen Jahr haben sich auch dort die Voraussetzungen für die Feuerwehrarbeit zum Guten gewendet“, so der Einheitsführer. Die Einsatzkräfte seien gut ausgestattet und könnten mit dem vorhandenen Fuhrpark die gestellten Aufgaben erfüllen.

Beteiligung am Stadtfest in Kyritz

Außerhalb des Feuerwehrdienstes beteiligten sich die Mitglieder an den drei Standorten unter anderem an Aktivitäten in den Dörfern. Zudem waren einige Kameraden bei der Vereinsmeile zum Kyritzer Stadtfest präsent. Die Rehfelder organisierten erneut das Herbstfeuer im Dorf und beteiligten sich unter anderem am Adventsmarkt, am Dorffest und an Kartenturnieren.

Berlitter Wehr besucht jedes Jahr eine Kyritzer Kita

Die Berlitter Feuerwehrleute besuchen jedes Jahr eine Kyritzer Kita für die Nachwuchsgewinnung. Der Verein für die dörfliche Gemeinschaft in Kötzlin bekommt Unterstützung von den heimischen Feuerwehrmitgliedern.

Stadtwehrführer Frank Brüggemann sprach den Rettern ebenfalls seinen Dank für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden im Dienst, bei Notfällen oder Veranstaltungen aus.

Von Sandra Bels