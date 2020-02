Feuerwehr: Retter leisten mehr als 1100 ehrenamtliche Stunden

Drewen

„Gaffen kann jeder. Helfen muss man wollen und können, damit man sich nicht selbst in Gefahr bringt.“ Diese Worte von Jürgen Kube, Chef der 2. Löschgruppe der Kyritzer Feuerwehr, der Einheit Drewen/ Bork-Lellichow/Teetz-Ganz, sollten nicht nur Mahnung, sondern auch ein Lob an seine Feuerwehrmitglieder sein. Sie wollen helfen.

Mehr als 1000 Stunden leistete die Feuerwehr

Das haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Knapp 1146 Einsatzstunden stehen in der Bilanz der Feuerwehrmitglieder der drei Standorte für das Jahr 2019. Und sie erhöhen sich ständig. Die ersten Fortbildungsstunden im neuen Jahr sind schon geleistet. „Wir gehen zuversichtlich und mit Optimismus ins neue Jahr“, sagt Löschgruppenführer Kube.

Er dankte allen, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit für andere zur Verfügung stehen und ihnen im Notfall uneigennützig helfen. Er vergaß auch die Familien der Feuerwehrleute nicht, die mit ihrem Verständnis für die Feuerwehrarbeit, die auch einen großen Teil der Freizeit einnimmt, einen erheblichen Anteil am Gelingen leisten.

2. Kyritzer Löschgruppe ist gut aufgestellt

Kube sagt, dass die Löschgruppe gut aufgestellt ist. Von den 44 Mitgliedern sind 27 aktiv. Er bedauert es, dass gegenwärtig nicht alle einsatzbereit sind, weil ihnen noch Aus- und Fortbildungen fehlen. Daran soll in den kommenden Monaten gearbeitet werden. Das gilt auch für die Einsatzbereitschaft der Atemschutzgeräteträger. Von den 16 ausgebildeten stehen derzeit nur sieben zur Verfügung. Die Kinder- und Jugendwehr hat acht Mitglieder und neun Kameraden zählen zur Alters- und Ehrenabteilung.

Situation in Bork hat sich gut entwickelt

Zuversichtlich stimmt den Ortswehrführer die aktuelle Situation in Bork-Lellichow, wo im vergangenen Jahr ein Neuanfang bei der Feuerwehr gestartet wurde. Kube selbst war zunächst skeptisch, ließ sich dann aber von der Einsatzbereitschaft und der regelmäßigen Teilnahme an Ausbildungen der Feuerwehrleute dort überzeugen. Von der alten Mannschaft war nur ein Mitglied geblieben, dafür kamen sieben neue dazu. Sie wollen sich schwerpunktmäßig zu Truppmännern ausbilden lassen.

„Der Standort Bork-Lellichow ist für uns sehr wichtig, weil er an der Landesstraße 14 liegt“, so Kube. Das bekräftige Stadtwehrführer Frank Brüggemann, denn die 2. Löschgruppe half auch schon bei Einsätzen außerhalb ihres Gebietes.

Gute Zusammenarbeit mit Kyritz

„Die Zusammenarbeit mit den Einheiten ist die Grundlage für die Bewältigung der gestellten Aufgaben“, so Brüggemann. „ Kyritz allein kann das nicht stemmen“, so der Stadtwehrführer. Ohne die gegenseitige Unterstützung gehe nichts. Zudem mache es die dünne Personaldecke erforderlich zusammen zu arbeiten. „Deshalb soll und muss der Standort Bork-Lellichow erhalten bleiben“, so der Stadtwehrführer. Er bat die Mitglieder der Löschgruppe, ihre Kollegen aus Bork-Lellichow auch künftig zu unterstützen.

Die Feuerwehr-Standorte haben mehrere Fahrzeuge

Kube ist sich sicher, dass die 2. Löschgruppe von den Fahrzeugen her sehr gut aufgestellt ist. Bork-Lellichow hat ein Tragkraftspritzenfahrzeug W (TSF W) und einen Opel Combo. In Teetz stehen ein Tanklöschfahrzeug mit Schere und Spreizer zur Verfügung und Drewen hat ebenfalls ein TSF W. Alle Einsatzkräfte sind mit einer Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Jedoch würden die Depots langsam in die Jahre kommen, seien aktuell aber in einem guten Zustand. Sie wurden zwischen 1999 und 2002 gebaut. In Bork-Lellichow müsse aber ein Versammlung- und Dienstraum geschaffen werden. Der alte Raum sei nicht akzeptabel, so Kube.

Von Sandra Bels