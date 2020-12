Jahresrückblick Kyritz 2020: Klosterkosten, Inselfähre und die Straße der Jugend

Kyritz

Während im Kyritzer Stadtgebiet sich trotz der Corona-Pandemie 2020 baulich einiges regt, etwa in der Klosterstraße, in der Straße der Jugend oder im neuen Bauland-Areal „Ulmenweg“, ist auch in den zur Stadt gehörenden Dörfern einiges los: In Berlitt steht die Kunst hoch im Kurs. In Gantikow entdecken sie das Trödeln für sich. Und in Rehfeld macht eine Kartoffelkäfer-Invasion von sich Reden.

Zur Galerie Die Höhepunkte des Jahres 2020 aus der Knatterstadt Kyritz in Bildern.

Das, aber noch vieles mehr prägt dieses Jahr 2020. Es ist nicht nur die Corona-Situation, von der die Menschen allerorten betroffen sind. Das zeigt auch der nach Monaten sortierte Jahresrückblick in der Knatterstadt:

2020 in Kyritz JANUAR Ardex ist neuer Betreiber des Verkehrslandeplatzes. *** Für den Umbau der Kita Kunterbunt samt Bau eines neuen Nachbarschaftshauses werden sieben Millionen Euro veranschlagt. *** Am Mehrgenerationenhaus erfolgt zum 5. Mal ein Weihnachtsbaumverbrennen. *** 125 Jahre Feuerwehr werden begangen. *** Gabriele Jennrich verabschiedet sich nach 44 Dienstjahren. Neue Leiterin der Lindenschule wird Bettina Alisch. *** „Corona“ ist noch weit weg: Berlitter planen 580-Jahr-Feier, Holzhausener wollen ihre 675 feiern und geben eine Auftaktveranstaltung. *** Am Seeufer entstehen neue Stege. FEBRUAR SG Elektronik und Rot-Weiß initiieren erste „Sportlernacht“. *** 6. Aktion „Gemeinsam am Tisch“ von MAZ und REG im Waldschlösschen. Eine „Mini-Genießertour“ folgt (Mosterei Wietz, Vollkorn-Bäcker Rohrlack, Landgeschmack Görike). *** Jahresdienstversammlungen der 1. und 2. Kyritzer Löschgruppen. *** Drewener sorgen sich um ihr Gutshaus: Im Jahresverlauf gründen sie eine Bürgerinitiative. *** Neue Hundesteuern: Ordnungsamt soll „illegale“ Hunde suchen. MÄRZ Rund um Bassewitzgottesdienst und Bassewitzfest gibt es eine historische Stadtführung. *** Kunstfest am Gymnasium. Titel diesmal: Die goldenen 20er. *** Brandenburgs erster Evolutionspfad wird eröffnet. *** Corona: ein Einkaufshelfer-Netzwerk entsteht. *** Das Nordende der Weberstraße und die Klosterstraße werden saniert. Bis Jahresende ist alles fertig. APRIL „Corona“ hat die Stadt fest im Griff: Anfang des Monats wird die erste Infektion in Kyritz bekannt. Das Gros der Finanzamtsbeschäftigten arbeitet von zu Hause aus. Kitas sind geschlossen, machen kreativ auf sich aufmerksam, wie die Stephanus-Kita. „Wir vermissen euch“ steht auf den Fenstern. Nach fünf Wochen Corona-Zwangspause und „ Homeschooling“ starten Ende des Monats die Schulen nach und nach wieder mit dem Präsenzunterricht. MAI Zwischen Kyritz und Heinrichsfelde grünt es auffällig: Ein Versuchsacker wurde angelegt. *** In Ganz ist die „Kulturscheune“ fertig. Wegen der Corona-Situation verschiebt sich die Eröffnung. *** Feuerwehreinsatz in Drewen: Bauarbeiter trafen eine Gasleitung. JUNI Das „Waldkino“ am Untersee startet in die Saison. *** Kantor Michael Schulze wird Kirchenmusikdirektor. *** Immer öfter werden Ortsschilder gestohlen. *** Am Hagebau gibt es eine erste Autokinovorführung. *** Der neue Eigentümer von Schloss Heinrichsfelde beginnt zu sanieren. *** Volkssolidarität eröffnet Tagespflege. JULI In Bork begeistert die Reihe „Kultursommer“. Auch die Orgel im Dorf ist saniert und erklingt wieder. *** Die Rehfelder nervt eine Kartoffelkäferinvasion. AUGUST Erinnerungen an 20 Jahre Waldschlösschen-Neuanfang. *** Der Oberseestaudamm wird weiter saniert. Der niedrige Wasserstand und das erneute Blaualgenproblem fallen auf. Eine Bürgerinitiative gründet sich. *** Sparkassenräume sollen zum Hortzentrum werden. SEPTEMBER Neuer Weg verbindet Kyritz-West und Bahnhof. *** In der Bachstraße erinnert eine Tafel an Kaufleute, die im Zweiten Weltkrieg ein jüdisches Paar versteckten. OKTOBER An der Seestraße entsteht ein Waldgarten. *** In Gantikow gibt es einen ersten Trödelmarkt. *** Max Voß ist der neue Jugendbeauftragte. *** Im Schloss Berlitt entsteht ein Atelier. *** Baustart im Gebiet „Ulmenweg“. NOVEMBER Pläne für ein „Seeviertel“ werden bekannt. *** Förderverein Agrarflug Kyritz zehn Jahre alt. *** Tod im Bootshaus: Mann stirbt offenbar wegen eines Gasheizers. *** 7,2 Millionen Euro vom Land für die Stadtentwicklung zugesagt. DEZEMBER Das Sport- und Kulturzentrum des Kreises soll Corona-Impfzentrum werden. *** Rainer Krause wird zum Stadtimker ernannt. *** Ein neues Stadtentwicklungskonzept wird beschlossen.

Von Matthias Anke