Erstmals wurde jetzt auch bei einem Kyritzer beziehungsweise einer Kyritzerin die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagvormittag mit. „Die Person befindet sich in häuslicher Isolation“, heißt es in der Information weiter.

„Ich bitte Sie, sich nach diesem positiven Testergebnis weiterhin besonnen und umsichtig zu verhalten sowie verantwortungsbewusst zu handeln“, wendet sich Bürgermeisterin Nora Görke an die Einwohner der Stadt. Sie bittet darum, allen Anordnungen des Bundes, des Landes oder der Kommune bezüglich der Covid-19-Epidemie zu folgen.

Bürgermeisterin appelliert an die Kyritzer

Insbesondere gehe es nach wie vor darum, das Haus nur in unvermeidlichen Fällen zu verlassen und den Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haushaltes so weit wie möglich zu vermeiden. „Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, verzichten Sie darauf, zum Einkaufen zu gehen!“, rät die Bürgermeisterin nachdrücklich. „Lassen Sie sich von Nachbarn oder Freunden helfen oder melden Sie sich beim Bürgertelefon 033971/8 52 22!“ Dort werde man einen Einkaufsservice organisieren.

Reisen, Ausflüge und Besuche bei Verwandten und Bekannten seien unbedingt zu unterlassen – auch während der Osterfeiertage. „Beachten Sie die Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts!“

Vorsicht bei Infektionsverdacht

Nora Görke verweist zudem auf den Rat des Gesundheitsamtes des Landkreises Ostprignitz-Ruppin: „Sollten Sie erste Symptome einer Infektion der oberen Luftwege feststellen, wird die Arbeitsniederlegung, Testung und Krankschreibung für 14 Tage empfohlen, bevor eine mögliche Coronavirus-Infektion weitergegeben werden kann.“ Umgehende Isolation sei in solchen Fällen das Wichtigste, da es immer schwerer werde, im Nachhinein alle Kontaktpersonen zu ermitteln.

Nach Angaben der Kreisverwaltung steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle im Landkreis kontinuierlich. Am Mittwochnachmittag waren demnach nachweislich 18 Ostprignitz-Ruppiner nachweislich von der Infektion betroffen. Zwei von ihnen werden inzwischen stationär behandelt. Ein Patient aus Fehrbellin gilt mittlerweile als genesen.

Allein am Mittwoch waren drei neue Fälle bekannt geworden, zwei davon im Raum Wusterhausen. Die Betroffenen im Alter zwischen 40 und 85 Jahren seien zu Hause isoliert. Die Suche nach Manschen, die sie zuvor eventuell angesteckt haben könnten, laufe.

