Nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause ist nun endlich auch der Holzhausener Jugendclub wieder offen. Vor einer Woche durfte Clubchef Michael Herbst von der Berlin-Brandenburgischen Landjugend die Tür des Clubraumes neben der Kita erstmals aufschließen – und sofort waren die jüngsten Holzhausner wieder zur Stelle.

Die Kinder sind schon früher da

Zwei Mal pro Woche, dienstags und freitags, ist der Sozialarbeiter in Holzhausen, um dort die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf zu betreuen. Der vergangene Freitag war für die Kinder etwas ganz besonderes, denn es sind endlich Sommerferien.Punkt 15 Uhr öffnet Michael Herbst jedes Mal den Jugendclubraum – eigentlich. Meistens ist er aber schon eine halbe Stunde, manchmal sogar eine ganze Stunde früher da, besonders in den Ferien. Das wissen auch die Kinder aus dem Dorf.

So wunderte sich Michael Herbst auch nicht, dass Nicole, Lea und Nils schon vor 14.30 Uhr auf der Matte standen. Gern wären sie ihm förmlich um den Hals gefallen, nach so langer erzwungener Clubabstinenz und der Freude über die hoffentlich unbeschwerten und dafür ereignisreichen Sommerferien. Doch wegen der Corona-Beschränkungen ließen die Kinder das lieber sein.

Spieletag im Jugendclub. Quelle: André Reichel

Michael Herbst freute es, dass sich alle an die Corona-Hygieneregeln hielten und schickte sie erst einmal nacheinander zum Händewaschen und -desinfizieren ins Bad. Dann wurde erzählt.

Nicole ist 17 Jahre alt und schon ein paar Jahre länger im Jugendclub als ihr Betreuer dort zuständig ist. „Ich kam 2013 hierher“, sagt Michael Herbst. Lea (11) und Nils (9), sind ebenfalls aus Holzhausen, wie Nicole. Nils hat diesmal aber einen Gast mitgebracht. Es handelte sich um den 12-Jährigen Elias aus Wusterhausen. „Ich komme in den Ferien immer wieder gern nach Holzhausen, hier ist es sehr schön“, sagt Elias. Damit meinte er auch die Besuche im Jugendclub, schließlich hat der Wusterhausener dort längst Freundschaften geschlossen.

Kurz darauf kam noch der 17-Jährige Fabian mit dem Rad vom Dorfende her angeradelt. Wie Nicole gehört auch er zu den „Urgesteinen“ im Club, wie Michael Hebst sie scherzhaft nannte.

Freude über den Eismann

Nachdem die erste Überschwänglichkeit in der Begrüßungsphase verfolgen war, schauten die Kinder und Jugendliche auffällig oft auf die Uhr an der Wand. Draußen herrschten tropische Temperaturen und als dann gegen 16 Uhr der Eiswagen bimmelnd ins Dorf gerollt kam, gab es für die Clubkinder kein Halten mehr. Als Eismann Sascha König aus Premnitz mit seinem Wagen umdrehte und am Jugendclub hielt, standen längst schon alle Kinder am Straßenrand und etliche andere Holzhausener eilten ebenfalls herbei.

Dienstags und freitags kommt der Eismann nach Holzhausen. Quelle: André Reichel

Jeder suchte sich seine Lieblingssorte aus und schon war der Eismann, der immer dienstags und freitags nach Holzhausen kommt, auch schon wieder unterwegs. Reiner Zufall sei es, dass an eben diesen Tagen auch der Club offen ist, versichert Michael Herbst. „Dienstags haben wir einen kurzen Schultag und am Freitag keine Hausaufgaben zu machen“, erklärte Lea.

Nach dem Eisessen holte der Jugendbetreuer eine Spielkonsole und die dazu gehörenden Controller aus dem Rucksack. Laut Clubplan stand schließlich ein Spielenachmittag an, also wurde auch bis Michael Herbst Feierabend machte, gespielt.

Bei der jüngsten Clubversammlung hatten sich die Kinder für den Spieletag entscheiden. Da störte auch das aufziehende Gewitter nicht, das sich mit dumpfen Grollen von Ferne ankündigte. Nils und Elias wollten lieber los, bestiegen ihre Fahrräder und weg waren sie. Die anderen Kinder blieben und spielten.

Baden im See

Wenn das Wetter es erlaubt, fährt Michael Herbst mit seinen Schützlingen am Dienstag zum Baden nach Kyritz oder Wusterhausen ins Strandbad. „Das werden wir noch oft machen“, so der Clubleiter.

Für den Freitag in einer Woche haben die Holzhausener Clubkinder eine Holz-und Kreativwerkstatt auf dem Plan. „Was genau gebaut wird, steht jetzt noch nicht fest, doch ich bringe dann alle dafür notwendigen Materialien mit“, sagt Michael Herbst.

Kochen im Kötzliner Jugendclub

Bis zur Renovierung des Clubraumes samt Toilette vor einem Jahr wurde auch noch einmal monatlich gekocht und gebacken. Doch dies ist in Holzhausen nun nicht mehr möglich. Unter anderem wegen Corona.

Im Kötzliner Jugendclub, den Michael Herbst auch betreut, bietet er nach wie vor den bei vielen Kindern beliebten Koch- und Backnachmittag an. „Da haben wir mehr Platz für den Abstand sowie einen Herd“, sagt er.

Auf das ebenfalls sehr beliebte Zeltcamp auf dem Gelände des Wusterhausener Strandbades müssen dieses Jahr wegen Corona aber alle verzichten, das in zwei Durchgängen in der ersten und zweiten Ferienwoche stattgefunden hätte. „Nächstes Jahr klappt es bestimmt“, sagt Clubchef Michael Herbst.

Von André Reichel