Holzhausen

Einer Gruppe junger Mädchen aus Holzhausen liegt der Umweltschutz sehr am Herzen. Es handelt sich dabei um die neun Jahre alte Romy und ihre ein Jahr jüngere Schwester Sina. Mit von der Partie ist selbstverständlich auch Shenaya, die dieser Tage zehn Jahre alt geworden ist. Sie und Romy hatten auch die Idee für die Umweltaktion im Dorf.

Nur darüber zu reden, das kommt für die Mädels aber nicht in Frage, und ein Betätigungsfeld brauchten sie auch nicht lange zu suchen. Sie schauen einfach auf den Grünstreifen vor dem Haus und entdecken jedes Mal überall herumliegenden Müll. Den wollen sie unbedingt beseitigen und das Dorf somit schöner machen. Es handelt sich dabei fast nie um große Stücke, die umherliegen, sondern um kleine Dinge, die man nur sieht, wenn man genauer hinschaut.

Ihre erste Müllsammelaktion ist erst ein paar Wochen her, doch schon wieder wurden die Mädchen bei einer ihrer Kontrollrunden an der Dorfstraße fündig. So verabredeten sich die drei jungen Umweltaktivistinnen zu einer erneuten Müllsammelaktion. „Es ist gar nicht so einfach, sich gemeinsam zu verabreden“, sagt Romy.

Kinder aus Holzhausen sammeln Müll im Dorf Quelle: André Reichel

Doch am Mittwochnachmittag hat es geklappt. An der Kita vor dem Spechtbrunnen trafen sie sich. Alle waren überpünktlich und hoch motiviert. Zu ihrer Ausrüstung gehörten neben Handschuhen auch kleine Eimerchen, in die sie den Müll legten.

Diesmal machte auch Leonie mit. Die Neunjährige hatte mitbekommen, dass die drei anderen Mädchen aus dem Dorf diese Aktion planen.

Zusammen machten sie sich dann ans Werk. Eine Zigarettenkippe nach der anderen wanderte in die Eimerchen. Besonders Romy und Shenaya ärgern sich sehr darüber. Schließlich wissen sie darum, wie sehr Zigarettenkippen das Grundwasser belasten können.

Allerhand Müll

Auch achtlos weggeworfene Kronkorken, Bonbonpapier, Verpackungen von allerlei Süßkram, Dübel, Schrauben, Folienschnipsel und vieles andere mehr entdeckten die vier Mädchen auf dem Rasenstreifen entlang der Dorfstraße. Schon nach kürzester Zeit waren alle Eimerchen voll. Zum Leeren wanderten sie gemeinsam zur Bushaltestelle gegenüber der Kita. „Den machen die Männer von der Stadt regelmäßig wieder leer!“, weiß Shenaya.

Damit hat sie vollkommen Recht, denn Holzhausen ist ein Ortsteil von Kyritz und somit ist der Bauhof der Knatterstadt auch dafür zuständig, die Papierkörbe im Dorf regelmäßig zu leeren.

Am leer stehenden Haus wurden die Kinder besonders fündig. Quelle: André Reichel

Als die Mädchen zu ihrer nächsten Runde aufbrachen, kam Shenayas Vater André Weinert mit hinzu. Er findet es ganz toll, wie sehr sich die Kinder engagieren. Außerdem staunte er nicht schlecht, was sie alles vom Rasen aufsammeln. „Im Vorbeifahren sieht alles so sauber aus, doch in Wirklichkeit liegt da allerhand Zeug rum. Das hätte ich nicht gedacht“, sagte er.

Die großen Stücke des Mülls, den die Mädchen an einem leerstehenden Haus aufhoben, nahm Shenayas Vater mit. Derweil machten sie die jungen Umweltschützerinnen daran, am Rodelberg neben der Kirche nach dem Rechten zu schauen. „Da haben wie in der ersten Runde ganz viel Zeug eingesammelt“, berichtet Romy.

Einsatz endete mit dem Sonnenuntergang

Gern hätten sie noch die Runde an der Dorfstraße beendet, doch der Sonnenuntergang kam viel zu früh, und somit mussten Romy, Shenaya, Leonie und Sina aufhörten. So entleerten sie in der Abenddämmerung ihre Eimerchen ein letztes Mal im Papierkorb an der Bushaltestelle und verabschiedeten sich dann voneinander.

Den eingesammelten Müll entsorgten die Kinder im Papierkorb an der Bushaltestelle. Quelle: André Reichel

Mit dem, was sie an jenem Tage schafften, waren sie vollauf zufrieden. „Wir wollen ja was für die Umwelt tun und auch für unser Heimatdorf“, sagt Romy. Mit ihrer nächsten Aktion wollen sie nicht lange warten. „Mit der Dorfstraße sind wir ja nicht ganz fertig geworden“, sagt Sheaya.

Außerdem haben die Mädchen schon ganz andere Dinge im Blick. So wollen sie entlang des Radweges von Holzhausen nach Kyritz den Müll einsammeln. Und dass da die kleinen Eimer nicht reichen werden, ist ihnen klar. Dann werden auch einige Eltern aktiv mit von der Partie sein. „Aus Sicherheitsgründen“, erklärt André Weinert.

Von André Reichel