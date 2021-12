KMG-Mitarbeiter aus Kyritz erfüllen Weihnachtswünsche für Heimkinder

Kyritz

29 Kinderwünsche werden an Heiligabend erfüllt. Der Weihnachtsmann bekommt dabei Hilfe von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kyritzer KMG-Klinikums. Sie sind seine Engelchen.

Die Geschäftsführerin des Kyritzer Krankenhauses, Sarah Henning, hat sich diese Aktion ausgedacht. Beschenkt werden Kinder und Jugendliche vom Kindertraumhaus Schloss Bantikow und vom Kinder- und Jugendhaus Georg Müller in Pritzwalk. Beide gehören zum Sozialwerk Winterstein. 29 Kinder im Alter zwischen zwei und 16 Jahren waren nun zu Gast vor dem KMG-Klinikum Kyritz. Sie wurden begleitet von Jana Winterstein. Sie ist pädagogische Leiterin und Heimleiterin der beiden stationären Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe.

Kinder aus Bantikow und Pritzwalk schreiben Wunschzettel

Im Gepäck hatten die Kinder und Jugendlichen natürlich ihre Wünsche. Diese schrieben sie zuvor auf selbst gebastelte Wunschzettel, wie zu Weihnachten üblich ist. Damit wurde nun ein Wunschbaum im Krankenhaus geschmückt.

Aber wegen des aktuell geltenden Besuchsverbots im Haus wurden die jungen Gäste vor dem Krankenhaus begrüßt. Dort nahm Sarah Henning ihre Wünsche entgegen, damit diese an den Wunschbaum des Klinikums gehängt werden konnten. Dort blieben sie aber nicht lange, wie KMG-Pressesprecher Franz-Christian Meier berichtet. Schon kurze Zeit später sei die erste Hälfte der Wunschzettel weg gewesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sie mitnehmen. Sie kaufen jetzt ein, was auf dem Zettel steht.

KMG-Mitarbeiter aus Kyritz beschenken Heimkinder zu Weihnachten. Die Wünsche wurden an einen Baum gehängt. Quelle: privat

Kyritzer Krankenhaus hatte noch keine vergleichbare Aktion

„Wir haben bisher noch keine vergleichbare Weihnachtsaktion durchgeführt“, so Meier. Er findet, dass das Projekt eine tolle Idee ist und das es unbedingt eine Neuauflage geben sollte.

„Wir hatten uns Gedanken gemacht, wem wir in der Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten könnten“, sagt Sarah Henning. Bei ihrer Recherche stieß sie schnell auf das Sozialwerk Winterstein. „Es leistet wichtige Arbeit für die Kinder und Jugendlichen“, so die Geschäftsführerin. Und so wurde der KMG-Weihnachtsbaum in diesem Jahr zum Wunschbaum. Jedes Kind durfte einen Wunsch im Wert von 20 Euro aufschreiben oder malen.

Die Geschenke werden in Bantikow übergeben

Am 17. Dezember fährt Sarah Henning zu Jana Winterstein nach Bantikow und will die Geschenke heimlich übergeben, damit sie dann als Überraschung zur Weihnachtsfeier überreicht werden können. Heimlich deshalb, weil besonders die kleinen Kinder noch an den Weihnachtsmann oder das Christkind glauben. „Deshalb wollen wir besonders für die Jüngeren bewusst offenlassen, woher die Geschenke kommen, um für sie einen weihnachtlichen Zauber zu erhalten“, so Sarah Henning.

Sozialwerk freut sich über die Initiative des KMG-Klinikums Kyritz

„Wir haben uns sehr über die Initiative des KMG-Klinikums Kyritz gefreut. Liebe, Annahme und Wertschätzung sind die Grundpfeiler unseres pädagogischen Betreuungskonzepts, und so fügt sich diese schöne Geste aus Kyritz wunderbar ein“, so Jana Winterstein. Die Kinder und Jugendlichen seien schon lange in Vorfreude auf die Wunschzettelübergabe und natürlich auf Weihnachten. „Ich glaube, dass die Freude noch größer sein wird, wenn sich ihre Wünsche zu unserer Weihnachtsfeier erfüllen“, so die Betreuerin. Sie bedankt sich im Namen der Kinder bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses, die sich an der Aktion beteiligt haben.

Von Sandra Bels