Am Sonntag wird in Kyritz dem Kantor Michael Schulze der Ehrentitel Kirchenmusikdirektor verliehen. Bei der Gelegenheit wird Pfarrer Jürgen Brückner aus Zernitz in den Ruhestand verabschiedet. Entsprechend ranghohe Gäste haben sich dafür angekündigt. Und dann musste auch noch ein Corona-Hygienekonzept her.