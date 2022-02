Kyritz

Der Fasching musste in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden. Und dabei hatten sich alle Kinder der Kyritzer Integrationskita „Hundert Sterne“ schon sehr darauf gefreut. „Aber angesichts der Coronalage haben wir uns im Team dagegen entschieden“, sagt Kitaleiterin Astrid Wittig. Die Situation sei sehr ungewiss, mehrere Erzieherinnen seien krank und auch viele Kinder krank gemeldet.

Training in der Kyritzer Kita und in Barenthin

Besonders groß war die Vorfreude und das Lampenfieber aber wohl bei den Funkenmariechen der Kita. Seit Wochen bereiteten sie sich auf ihren großen Auftritt vor. Trainierten mal in der Kita und mal in Barenthin beim dortigen Karnevalsverein, wo sie immer mit dem Kitabus hinfuhren.

Das Lampenfieber war schnell weggetanzt. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Kita-Fünkchen traten am Rosenmontag auf

Damit das Training nicht umsonst war, traten die Mädchen am Rosenmontag in der Kita auf. Es war ihr erster Auftritt mit Kostümen und tollen Frisuren und ein bisschen Glitzer im Gesicht, wie es sich für eine Funkengarde gehört. Die Aufregung war groß vor dem ersten Auftritt. Endlich konnten die kleinen Tänzerinnen zeigen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben bei Anke und Katharina.

Die beiden Tanzlehrerinnen sind alte Hasen im Funkentanz. Erzieherin Anke Kruck und Katharina Meier, beide Mitglied im Barenthiner Karnevalsverein, trainieren schon seit ein paar Jahren mit den Vorschülerinnen der Kita für den Auftritt zum Fasching.

Wie die Großen: Die Funkenmariechen der Kita „Hundert Sterne" in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Kita-Fünkchen beim Barenthiner Sommer-Karneval

Und es soll nicht der einzige bleiben. Die Kita-Fünkchen nehmen auch am diesjährigen Sommerkarneval des Barenthiner Vereins statt. Er wird im Juni stattfinden. Außerdem sind Auftritte im Azurit-Seniorenzentrum und in der Stephanus-werkstatt in Kyritz geplant. „Wir warten nur auf grünes Licht, sprich, dass die Coronaregeln es erlauben“, so Anke Kruck.

Von Sandra Bels