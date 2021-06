Es würden wohl einfach zu viele Menschen nach Kyritz strömen. Organisatorisch wäre es eine viel härtere Nummer als in gewöhnlicheren Zeiten. Deshalb fällt das Stadtfest in Kyritz auch in diesem Jahr „coronabedingt“ aus. In wenigen Tagen ist dafür ein ganz anderes Fest in Sicht, bei dem erstmals wieder Kyritzer mit ihren Gästen öffentlich in größerer Runde feiern können: das Strandbadfest.