Wusterhausen

Die berufliche Zukunft von Marcel Lemke scheint vorerst gesichert: Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam Ralph Bührig persönlich übergab ihm seinen Gesellenbrief. Denn schließlich schaffte der 22-jährige Kfz-Mechatroniker den zweitbesten Abschluss seines Jahrgangs.

28 Auszubildende aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatten sich im Januar den Prüfungen in dem Handwerk gestellt. Mit 84 von 100 möglichen Punkten lag Marcel Lemke am Ende ganz weit mit vorn – auch wenn es dafür am Ende nur die Note „gut“ gab. „Die Prüfungen sind wirklich anspruchsvoll“, schätzt Gunhild Brandenburg von der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin ein. Nur zwei Absolventen erreichten überhaupt das Prädikat „gut“. Sieben kamen auf die Note 3, 14 auf eine 4. Fünf Auszubildende fielen durch.

Autohaus in Wusterhausen freut sich über den neuen Gesellen

Lemkes Chef Jörn Müller vom gleichnamigen Autohaus in Wusterhausen ist auf jeden Fall zufrieden – nicht nur was den Berufsabschluss seines Mitarbeiters angeht. „Das sind vielleicht zwei Prozent, die so gut sind“, schätzt Müller ein und meint ganz generell: „Manche kommen nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen, und manche, weil sie es gerne machen.“ Marcel Lemke gehöre definitiv in die zweite Kategorie. Für Jörn Müller steht längst fest: „Marcel bleibt.“

Guter Nachwuchs sei schwer zu finden, stellt der Geschäftsmann klar und beklagt, dass gerade klassische Handwerksberufe unter Jugendlichen offenbar kein sonderlich hohes Ansehen genießen. Viel zu oft stehe von vornherein ein anderer Weg fest: erst mal Abitur und dann Studium. Dabei findet Jörn Müller aus rein professioneller Sicht: „Ein Zehntklässler kann genauso gut sein wie ein Abiturient.“

Drewener probierte bei Ausbildung einiges aus

Marcel Lemke ist sozusagen sogar beides. Sein Weg in den Beruf war keineswegs geradlinig. Der Drewener verließ die Schule nach der 10. Klasse und startete eine klassische Lehre. „Bei der Ausbildung zum Sozialassistenten habe ich bald gemerkt, dass das für mich in die falsche Richtung geht.“ Deutlich wurde zugleich sein Interesse an Technik: Für den Weg von Drewen zur Lehrstelle in einer Wusterhausener Kita nutzte er sein altes Simson-Moped. „Da habe ich auch immer selbst dran geschraubt.“

Marcel Lemke wagte einen zweiten Anlauf und meldete sich im Oberstufenzentrum in Neuruppin an, um das Fachabitur abzulegen. „Da habe ich gemerkt, dass ich noch Lust auf Schule hatte.“ Begleitend absolvierte er während der zwei Jahre ein Praktikum in einem Kyritzer Autohaus. 2018 folgte dann ganz klassisch eine neue Lehrstelle – diesmal in Berlin und mit dem Berufsziel Kfz-Mechatroniker.

Aus Berlin zurück in die Heimat an der Jäglitz

„Die Arbeit war echt schön mit den Kollegen da“, findet Marcel Lemke noch immer. „Aber ich musste feststellen: Die Großstadt war nichts für mich.“ Eine winzige Wohnung in der „Platte“, ein weiter Weg quer durch die Stadt bis zur Arbeit – nach einem halben Jahr wandte der Drewener der Metropole den Rücken zu und kehrte zurück in seine Heimat.

Dass er seine Ausbildung trotzdem faktisch nahtlos im Wusterhausener Autohaus fortsetzen und nach dreieinhalb Jahren so erfolgreich abschließen konnte, hält Lemke noch immer für einen ganz großen Glücksfall. Seine Umwege bis zum Berufsabschluss bewertet er inzwischen als wichtigen Erfahrungsgewinn.

Guter Berufsnachwuchs ist immer willkommen

Vorerst kam er wieder bei den Eltern in Drewen unter. Hobbys wie der Fußball – bei Victoria Breddin – oder das Radfahren erfuhren eine Wiederbelebung. Regelmäßig legt er seinen nicht gerade kurzen Arbeitsweg aus eigener Kraft auf zwei Rädern zurück – zumindest bei halbwegs geeignetem Wetter. So soll es nun erst einmal weitergehen mit dem Leben.

Mit dem frisch gebackenen Gesellen stockt Jörn Müller in Wusterhausen seinen Mitarbeiterstamm auf ein knappes Dutzend auf. Er hofft auf weitere so vielversprechende Neuzugänge: „Wenn der Richtige durch die Tür kommt, bilden wir weiter aus.“

Von Alexander Beckmann