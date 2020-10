Kyritz

Spannend bis zum allerletzten Tag blieb für die teilnehmenden Mädchen und Jungen das Kinder-Umweltprojekt von Muckout, das im Sommer vergangenen Jahres begann und in dieser Woche zu Ende ging.

Sylvia Last von Muckout begleitete die Kinder während des Projektes und arbeitete mit ihnen sowohl im Gelände als auch in den Räumen der Kreativwerkstatt von Muckout.

Gut ein Dutzend Schüler, manchmal auch mehr, aus unterschiedlichen Klassenstufen beteiligten sich am von „Künstler öffnen Welten“ geförderten Projekt.

Säckeweise Müll in der Natur gesammelt

Bei Exkursionen in die Natur mussten die Kinder wiederholt feststellen, dass an vielen Stellen Müll illegal abgeladen worden ist. „Wir sammelten beispielsweise am See säckeweise Müll ein“, berichtet Hannes Klein, einer der Schüler. Aus dem Müll bastelten die Kinder beispielsweise Roboter und machten in der Stopmotion-Technik einen Film. Eine Projekt-Ausstellung in der Heimatstube musste wegen Corona abgesagt werden.

Das Kinder-Umweltprojekt nahm mit einer Umweltdemo auf dem Marktplatz seinen krönenden Abschluss. Quelle: André Reichel

In der Kyritzer Innenstadt waren die jungen Umweltaktivisten ebenfalls offenen Auges unterwegs. So zählten sie auf dem Weg von der Muckout-Werkstatt in der Pritz­walker Straße bis zum Marktplatz sage und schreibe 4000 Zigarettenkippen. „Die Natur braucht zehn Jahre, diese und die darin enthaltenen Giftstoffe wieder abzubauen“, wusste Devin Rose, einer der Schüler, zu berichten.

Junge Umweltreporter unterwegs

An den beiden letzten Projekttagen waren die Schüler mit Sylvia Last noch einmal in der Stadt unterwegs. Sie sammelten wiederum Müll und diesmal waren sie auch als Umwelt-Reporter unterwegs und befragten in der Stadt Passanten zu Umweltfragen.

Hierbei wurden sie von Claudia Brüggemann vom Verein Stattwerke unterstützt. Zudem sprachen die Schüler im Rathaus mit der Bürgermeisterin Nora Görke und als krönenden Abschluss machten die Kinder eine Umweltdemo mit eigenen Plakaten auf dem Markt.

Von André Reichel