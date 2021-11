Kinderbuchautor in der Goethe-Grundschule Kyritz: Vorgeschmack auf den Vorlesetag

Kyritz

Keine Klassenfahrten, ausgefallene Schulausflüge oder Projekttage. Die Corona-Einschränkungen haben Kindern eben nicht nur mit dem Distanzunterricht lange Zeit den Schulalltag genommen, sondern auch solche Erlebnisse. Um die Misere etwas abzufangen, folgte das Landeshilfsprogramm „Aufholen nach Corona“. Die Goethe-Grundschule nutzte es seit September und noch bis Anfang dieses Monats für gleich ein Dutzend Termine. Improvisationstheater, Zivilcourage-Workshops und ein Kunstprojekt gehörten dazu.

„Während das aber eher für die fünften und sechsten Klassen war, kamen unsere jüngsten noch immer zu kurz“, sagt Schulleiterin Birgit Menzel. Um so mehr freute sie sich, als sie die Zusage für eine Lesung an diesem Donnerstag mit Kinderbuchautor Ulf Borgmann erhielt. Es ist eine Autorenbegegnung in Kooperation mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Drei Leserunden in der Kyritzer Grundschulturnhalle

Auch der Schulförderverein beteiligte sich an der Finanzierung. Schließlich sollten aufgrund der Corona-Einschränkungen jeweils maximal 40 Kinder in der Turnhalle sitzen, weshalb gleich drei Leserunden angesetzt wurden.

„Brandenburg ist ja sehr spendabel, in Mecklenburg war das nicht so“, sagte der Güstrower Ulf Borgmann, ehe es losging – und der Schriftsteller die Erst- und Zweitklässler mehrfach zum Lachen brachte. Es ging nämlich um allerhand Fantasietiere wie etwa Pupsgespenster oder Schneckodile, aber auch um die „zehn dicken Räuberchen“. Nebenbei wurde gerechnet und gereimt. Ein Unterricht der witzigen Art.

Kinderbuchautor Ulf Borgmann bei seiner Lesung in der Goethe-Grundschule in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Drittklässler der Goethe-Grundschule waren derweil in der Stadtbibliothek. Dort gab es eine Lesung anlässlich der 32. Berliner Märchentage. Der Berliner Märchenerzähler Uwe Günzel war zu Gast. „Es wurden Märchen der Brüder Grimm, aus China, Estland und Russland erzählt. Sie handelten zum Beispiel von der Liebe zu einem Untier, von einer Prinzessin, die sich mit List ihre Liebe zu einem Musikus erfüllte und von einem Bauern, der sich in einen Schwan verliebte“, berichtet die Bibliotheksleiterin Silka Laue.

Diese Lesung und auch die Veranstaltung mit Ulf Borgmann gaben einen Vorgeschmack auf den bundesweiten Vorlesetag, der an diesem Freitag stattfindet.

Kyritzer Bibliothek auch wieder beim Vorlesetag dabei

„Bei uns lesen Sechstklässler für Erstklässler. Zudem machen alle Lehrer ihren Schülern auch noch ein Leseangebot“, sagt Birgit Menzel. Ulf Borgmann hat ebenso einen entsprechenden Termin in seinem Kalender zu stehen: Er liest an der Grundschule in Flecken Zechlin.

Den Vorlesetag gibt es seit 2004. Die Kyritzer Bibliothek ist von Anfang an dabei. 2020 wurden die Mitarbeiter wegen des Corona-Ausfalls kreativ. Sie ermutigten Eltern und Großeltern, Lehrer und Erzieher, ihren Schützlingen etwas vorzulesen und davon ein Foto zu schicken – und machten einen Wettbewerb daraus. „Die Leseförderung ist für die Bibliothek schon immer ein wichtiges Thema gewesen und aus der Bibliotheksarbeit nicht wegzudenken“, sagt Silka Laue.

Jetzt also darf wieder von Angesicht zu Angesicht gelesen werden. Bürgermeisterin Nora Görke, die dieser Tage auch schon Kindern bei der Familienoase der Arbeiterwohlfahrt vorlas, macht das nun am Vormittag in der Bibliothek vor einer fünften Klasse der Goethe-Grundschule.

Von Matthias Anke