„Dieser Herbst wird keine Rekorde brechen.“ Martin Wietz wagt vor Beginn der kalten Tage diese Prognose. Dafür stehen die bisherigen Liefermengen beim Kernobst, das seit dem 24. August seinen Betrieb in der Pritzwalker Straße erreicht. An diesem Tag begann in der Kyritzer Lohnmosterei die aktuelle Saison, die noch bis in den November andauert.

„So, wie es jetzt aussieht, werden wir dann etwa 100 Tonnen Obst angenommen und verarbeitet haben“, schätzt der 45-jährige Chef. „Alles, was über 200 Tonnen hereinkommt, rechnen wir als gutes Jahr.“ Etwa wie 2018. Da waren die Früchte deutlich früher reif als heuer. Im Herbst des nächsten Jahres darauf folgte dann ein Totalausfall.

Jetzt gibt es zwar wieder Obst, vielfach ist es aber klein geblieben beziehungsweise vor Erreichen der Reife wegen Schädlingsbefall oder Fäule vom Baum gefallen. Auch Regenmangel und ein glutheißer August taten den Früchten nicht gut.

Zum Klagen sieht Wietz aber deshalb keinen Grund. Was traditionell hauptsächlich von Streuobstwiesen und Kleingärten geliefert wird, ergänzt durch notwendige Zukäufe, sichert den Lieferanten und Kunden ein breitgefächertes Sortiment an flüssiger Kost. Zur Auswahl stehen Säfte in 46 Geschmacksrichtungen, einschließlich sieben Sorten Wein beziehungsweise Glühwein.

Äpfel sind traditionell wieder der größte Rohstofflieferant. „ Apfelsaft, klar“ führt die Hitparade in Flaschen und Edelstahltanks mit Abstand an, gefolgt von der trüben Variante, Orangenschaft und Kirschsaft.

„Wir sind in der Lage, 16 Tonnen Obst am Tag zu verarbeiten“, sagt Martin Wietz. Das hängt nicht nur von einem ausreichenden Vorrat an Äpfeln, Birnen oder Quitten ab, sondern gleichermaßen von einer modernen Verarbeitungstechnik. Sie betreut ein Team, zu dem gegenwärtig sieben Frauen und Männer gehören. Sie nehmen die Ware an der Waage an, sortieren Abfall aus und überwachen die automatisch ablaufenden Vorgänge von der ­Wäsche über das Zerkleinern in der Rätzmühle, dem Pressen und Pasteurisieren bis hin zur Abfüllung.

Die dafür notwendige Energie liefert seit gut einem Monat eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Mosterei. Auch die gesamte elektrische Anlage wurde erneuert. Gekostet hat das Ganze 270 000 Euro. Davon kamen 66 000 Euro als Fördermittel vom Land.

Marktführer als Lohnmosterei Das Unternehmen Mosterei & Getränkehandel Wietz verfügt über Aufkaufstellen außer am Stammsitz in der Pritzwalker Straße in Kyritz auch noch in Wittstock – dort betrieben von der BHG – und in Neuruppin. Als Lohnmosterei gilt das Unternehmen in der Prignitz-Region als Marktführer. In Spitzenzeiten ist die Mosterei in der Lage, täglich bis zu 16 Tonnen Obst zu verarbeiten. In der Saison beschäftigt der Betrieb sieben Arbeitskräfte, außerhalb der Erntezeit im Herbst sind es vier. Öffnungszeiten gegenwärtig bis November: Montag und Mittwoch von 8 bis 14 Uhr, Dienstag von 12 bis 19 Uhr.

Damit ist noch nicht Schluss. Im kommenden Jahr sollen Flaschenfilter und Flaschenverschließer erneuert werden. Mit Spannung erwarten die Mostmacher auch die Ankunft eines „Flascheninspektors“. Was für den Laien nach Dienstmann in Livree klingt, steht im Fachdeutsch für eine schlaues Kamerasystem. Es überwacht die Unversehrtheit der Glasware, kontrolliert den Füllstand ihres Inhalts, filmt den Sitz der Etiketten und überprüft, ob die Deckelkappen fest schließen.

Bisher macht das eine Mensch mit wachem Blick. Meistens ist es Birgit Thoms, die bereits seit 1989 dem Unternehmen die Treue hält. Es war das Gründungsjahr der Mosterei. Den Mut dazu hatten Rosemarie und Günter Wietz, die Eltern des jetzigen Firmeninhabers.

„Kyritzer Fruchtsäfte in aller Munde“ – damit wirbt das Unternehmen auf den Flaschen mit den vitaminreichen Getränken. Wenngleich wie jede Werbung leicht übertrieben, kann sich die Verbreitung des Sortiments aus der Knatterstadt doch sehen lassen. Die Mosterei ist in über 30 Verbrauchermärkten mehrerer Bundesländer gelistet, darunter Edeka, Famila und Rewe. Außerdem beliefern die Kyritzer Mostmacher zahlreiche Hofläden nicht nur in den Prignitz-Kreisen und im Havelland, sondern bis in den Berliner Speckgürtel hinein.

Dass man die Knatterstädter kennt, hat auch mit der schon über Jahre andauernden Präsenz der Mosterei auf der Grünen Woche unterm Berliner Funkturm zu tun. „Wir verkaufen da zwar nichts. Aber Aufklären, Verkosten lassen, gesprächsbereit sein kommen ebenso gut an.

Und was wenigstens genauso wichtig ist – wir könnten ja gar nicht so viele Handelsvertreter besuchen, wie sie in Berlin an unseren Stand kommen“. Martin Wietz setzt weiter auf diese Methode. Sein Ziel: „Ich bin zufrieden, wenn Kyritz in aller Munde ist.“

