Kleeblatt-Kitas kämpfen nach der Corona-Pause um Normalität

Viele Eltern atmen erleichtert auf: Seit Montag sind die Kitas in Brandenburg zumindest eingeschränkt wieder geöffnet. Es braucht nicht mehr unbedingt den Nachweis besonderer Umstände, damit man sein Kind zur Betreuung schicken darf.

Wirklich normal läuft der Betrieb in den Einrichtungen aber noch lange nicht. Vorerst wird vor allem Vorschulkindern eine Betreuung versprochen, und das auch nur an einem Tag in der Woche vier Stunden lang. Vereinzelt sind auch schon jüngere Kinder wieder willkommen, doch verlassen können sich die Eltern darauf nicht überall.

Oft nur für Vorschulkinder geöffnet

Die Gemeinde Wusterhausen stellte für ihre kommunalen Kindertagesstätten beispielsweise schon in der vergangenen Woche klar: Die Aufnahmekapazität ist ausgeschöpft. Vor allem betreffe das die Kita „Regenbogen“ in Wusterhausen selbst. Seit Montag leistet zwar auch sie mehr als die Notbetreuung der vergangenen Monate, jedoch könnten derzeit wirklich nur die Vorschulkinder für ein paar Stunden in der Woche aufgenommen werden.

In Nackel und Lögow sieht es etwas entspannter aus. Die dortigen Kitas stehen auch für andere Altersgruppen schon zeitweise offen.

Infektionsschutz belegt Platz

Das diese Situation etwas unübersichtlich wirkt, weiß auch Wusterhausens stellvertretender Bürgermeister Jürgen Gottschalk. „Es liegt vor allem daran, dass uns die aktuellen Vorschriften zum Infektionsschutz einiges abverlangen“, erklärt er.

Die Kindergruppen wurden verkleinert. Ihre Zusammensetzung und ihre Betreuer sollen möglichst nicht wechseln. Jede Gruppe soll ihren eigenen Bereich haben, getrennt von den anderen. Gemeinschaftsräume dürfen nur abwechselnd genutzt werden.

Erhöhter Organisationsaufwand

Das lasse sich je nach den räumlichen und personellen Bedingungen nur für eine begrenzte Zahl von Kindern umsetzen, erläutert Jürgen Gottschalk. Hinzu komme weiterer organisatorischer Aufwand. „Die Eltern sollen die Einrichtungen ja möglichst nicht betreten.“ Das Bringen und Abholen läuft also in Einzelabfertigung an der Tür. „Ganz neu ist, dass die Eltern täglich schriftlich bestätigen sollen, dass ihre Kinder keine Krankheitssymptome mitbringen.“

Wie sich das alles bewerkstelligen lässt, müsse mit jeder Änderung der Vorschriften neu geklärt werden. „Wir stimmen uns ständig mit den Einrichtungen über die aktuelle Situation ab. Es kann jederzeit zu Veränderungen kommen.“

Das Ziel all dessen hält der Vize-Bürgermeister für durchaus nachvollziehbar: Es gehe stets darum im Fall der Fälle Infektionsketten möglichst schnell aufklären zu können.

Nicht alle Eltern nutzen das Angebot

Nach wie vor erhalte die Gemeindeverwaltung Anträge auf Notbetreuung, berichtet Jürgen Gottschalk. So etwas habe natürlich Vorrang. Alle anderen jetzt infrage kommenden Familien seien von den Kitas oder der Gemeinde über das erweiterte Angebot informiert worden. Dass es nicht alle in Anspruch nehmen, komme angesichts der Situation durchaus gelegen.

Im Amt Neustadt schätzt die zuständige Amtsleiterin Kathrin Lorenz die Lage ganz ähnlich ein: Von Kita zu Kita seien die Voraussetzungen für den eingeschränkten Regelbetrieb unterschiedlich. Man habe intensiv an den Vorbereitungen gearbeitet. „Ich freue mich darüber, dass auch die kleinen Einrichtungen dabei sind.“

Im Amt Neustadt sind die Kitas Ansprechpartner

„Eltern fragen am besten in ihrer Kita nach, welche Betreuungsmöglichkeiten bestehen“, empfiehlt Kathrin Lorenz. In Rücksprache mit der Amtsverwaltung werde man dann nach passenden Lösungen suchen.

In Kyritz läuft es hingegen umgekehrt. „Die Eltern melden sich bei uns und wir klären dann mit den Kitas, was jeweils machbar ist“, sagt die Sprecherin des Rathauses Doreen Wolf. Allein bis Dienstag seien 15 Anträge auf die eingeschränkte Regelbetreuung eingegangen. „Wir mussten bisher keinen Antrag ablehnen.“

Auch Gumtow nähert sich der Kapazitätsgrenze

„Wir haben alle Kinder, für die eine Betreuung gewünscht wurde, aufgenommen“, berichtet auch Gumtows Bürgermeister Stefan Freimark. „Aber jetzt sind wir an der Kapazitätsgrenze.“ Rund 60 Prozent der normalerweise bestehenden Kita-Plätze seien wieder belegt. Nun werde es eng. Auch in Gumtow gilt: Mit Anträgen und Anfragen wenden sich die Eltern am besten an die Gemeindeverwaltung.

Von Alexander Beckmann