Mechow

Die Kleintierausstellung des Zuchtvereins „D 469“ in Mechow am Wochenende wurde zu einem regelrechten Publikumsmagneten.

Die Schau im Vereinsheim, der einstigen Schmiede neben dem Gutshaus, wurde am Sonnabendvormittag zunächst feierlich durch den Vereinsvorsitzenden Hans-Joachim Kunert mit ein paar Grußworten eröffnet.

Er freute sich, dass nun auch wieder interessierte Gäste und Fachpublikum von anderen Vereinen in die Ausstellung kommen dürfen. Im Vorjahr fand die Tierschau nur vereinsintern statt, schließlich galt es, auch in Coronazeiten die züchterischen Erfolge der einzelnen Mitglieder zu prämieren. „Endlich gibt es wieder ein normales Vereinsleben“, sagte der Hans-Joachim Kunert, als er in die Runde voller Gäste und Züchter blickte und das Wort an die Bürgermeisterin übergab.

Meist dicht umlagert: der Tombolastand. Quelle: André Reichel

Nora Görke freute sich nicht minder, dass nun wieder ein Stück mehr Normalität in das Leben der Menschen zurückgekehrt ist. „Sonst hätte ja solch eine tolle Ausstellung nicht stattfinden können“, sagte sie und ergänzte: „Ich bin vom Fachwissen und dem Engagement der Mechower Kleintierzüchter sehr beeindruckt“.

Bei einem anschließenden Rundgang mit dem Vereinschef durch die Ausstellungshalle konnte die Bürgermeisterin die 79 besten Hühner und Enten sowie 26 Tauben und 30 Kaninchen von insgesamt 15 Züchtern bestaunen, sechs davon kamen von anderen Vereinen.

Für das Fachpublikum und besonders interessierte Besucher haben die Mechower Kleintierzüchter einen Katalog mit allen ausgestellten Tieren bereitgestellt.

Für besonders Interessierte gab es einen Ausstellungskatalog. Quelle: André Reichel

Am Vortag der Ausstellung wurden alle gezeigten Tiere von drei Preisrichtern bewertet. So bekam der neue Zuchtwart des Mechower Vereins, André Pethke, für seine besten Hühner den Kreisverbandsehrenpreis (KVE)

Kim Palina Kandulla, die mit sechs Jahren Jüngste im Verein, bekam für ihre Laufenten den KVE und Janne Bewersdorf von den Kyritzer Kleintierzüchtern holte sich den KVE für seine Kaninchen „Kleinsilber-hell“.

Den Landesverbandsehrenpreis bekam Aron Berwersdorf vom Kyritzer Kleintierzuchtverein für seine Tauben „Texaner-schwarz“ überreicht. Außerdem wurde sechs Mal das Mechower Band verliehen, sowie vier Mal der Ehrenpreis des Ortsbeirates.

Für die besten Tiere in der Ausstellung gab es reichlich Preise und Pokale. Quelle: André Reichel

Die Gäste erfreuten sich nicht nur an den ausgestellten Tieren. Auch der Kuchenstand und besonders die Tombola wirkten an beiden Ausstellungstagen wie ein Magnet auf sie. Es gab viele Preise zu gewinnen – sogar ein paar Tiere. Kaum endete die alte, freuen sich die Mechower schon auf die nächste Ausstellung.

Von André Reichel