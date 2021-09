Kyritz

Marder? Waschbär? Reiher? Oder wer schlich da zu nächtlicher Stunde schon mehrfach übers Gelände der Kleingartenanlage „Kyritz-West“ und schnappte sich Dutzende Fische aus zwei Teichen? Dass es Menschen waren, dessen sind sich Daniel Rohde und Christian Graepler sicher. Wer von ihrem Leid hört, glaubt zunächst erst an Tiere. Denn wer klaut schon Goldfische, die nicht viel Geld kosten?

Keine teuren Zuchtfische

Auch die Kois waren keine tausende Euro teuren Zuchtfische, sondern schlichte Liebhaberstücke, sagt Daniel Rohde: „Mir wurden schon im August drei Kois gestohlen.“ Am nächsten Tag lagen Kescher neben seinem Teich, die nicht ihm gehörten. Erst dadurch fiel ihm überhaupt auf, dass Fische fehlen.

Daniel Rohde an seinem Teich, aus dem ihm Koi-Karpfen gestohlen wurden. Quelle: Matthias Anke

Weshalb die Kescher zurückgelassen wurden – unklar. Aber eindeutiges Indiz für den 31-Jährigen, dass Menschen am Werk waren.

30 Goldfische gestohlen

Am zurückliegenden Wochenende nun traf es Christian Graepler. Etliche Parzellen von Rohde entfernt, schuf er sich seit einem Jahr sein eigenes kleines Idyll. Den Teich als Herzstück besetzte der 42-Jährige mit Goldfischen und auch Karpfen.

Dass ihm nun in der Nacht zum vorigen Sonnabend knapp 30 Stück und damit fast alle weggenommen wurden, macht ihn wütend. „So ein kleiner Goldfisch kostet doch nicht mal einen Euro“, sagt er.

„Was soll dieser Unfug?“

In der Nacht darauf versuchten die Diebe, erneut zuzuschlagen. „Ich kriegte gegen 0.30 Uhr eine Meldung meiner Wildkamera aufs Handy“, berichtet Daniel Rohde. Er hatte sich technisch mittlerweile so aufgerüstet. Doch statt verwertbarer Bilder bekam er nur die Kamera abgebaut und auf den Tisch gelegt.

Auch standen schon mal Steine auf seiner Veranda. Rohde wundert sich: „Was soll dieser Unfug?“

An den Teichen der beiden jungen Männer wurden jeweils die Pumpen und Filter ausgeschaltet. Obwohl diese wertvoller sind als die Fische, nahmen sie die Diebe nicht mit. Also doch nur ein Kinderstreich? „Nein“, sagt Rohde: „Es wurden Tüten zum Abtransport der Fische zurückgelassen. Da wusste also jemand, was er tut.“

„So etwas gab es hier noch nie“

Wobei es kein „Koi-Kenner“ sein dürfte. „Die Fische schrauben derzeit ihren Kreislauf herunter und halten sich im Tiefen auf“, sagt Rohde mit Blick auf Herbst und Winter: „Einen Koi einfach mal so aus dem Teich zu nehmen, überlebt er nicht.“

Warum er und Christian Graepler betroffen sind, können sich die beiden auch nicht erklären. Schließlich unterhalten in der Gartenanlage viele Leute ähnliche Fischteiche. Rohde hat seinen Garten in der Vereinsanlage „Kyritz West“ seit vier Jahren. „So etwas gab es hier noch nie“, sagt er. Einbrüche hielten sich in Grenzen. Dieses Jahr berichtete noch keiner davon. In den Vorjahren gab es nur vereinzelt Fälle.

Posts in sozialen Medien

Via Facebook machte Christian Graepler die Öffentlichkeit auf die kuriosen Fischdiebstähle aufmerksam. „Ich habe den Teich rekultiviert und endlich sauber bekommen, neue Pflanzen drin sowie einige schöne Fische und dann sogar der erste Nachwuchs“, schrieb er. „Ich bin Laie, aber es macht Spaß und ist schön anzusehen.“

Einer mutmaßte, es könnte sich doch um Tiere handeln. Gegen Reiher und andere Fischfresser aber schützen sich alle Teichbesitzer längst mit dichten Netzen. Selbst ein Waschbär könnte nicht 1,50 Meter tief ins Wasser greifen. Zudem würden Fischschuppen als Fraßreste auffallen. Dazu kommen eben die diversen Hinterlassenschaften der Unbekannten. „Die Polizisten erzählten mir außerdem, dass sie weitere Fällen kennen.“

Polizei rät zu Nachbarshilfe

Seitens der Polizei wird vor diesem Hintergrund ansonsten auf die wieder nahende Einbruchszeit hingewiesen. Noch aufmerksamer zu sein als sonst gilt bereits jetzt, sagt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin: „Gerade in der Übergangszeit gibt es für Diebe oft ja doch noch etwas zu holen, was im Winter schon weggeräumt wäre.“ Sie rät zu nachbarschaftlicher Hilfe, gegenseitig die Grundstücke im Blick zu behalten.

Der Vereinsvorstand weist jetzt auf noch mehr Sorgfalt beim Abschließen des Geländes hin. Quelle: Matthias Anke

„Wir raten immer auch dazu, alles zu verschließen. Leitern und andere potenzielle Einbruchshilfen wegzuräumen.“ Sie wisse aber auch von Leuten, die bewusst alles offen stehen lassen. Motto: Hier gibt es nichts zu holen. So entstehe hoffentlich kein Schaden. Andererseits bereite dies erfahrungsgemäß Vandalismus den Weg.

Und dass auch scheinbar wertlose Dinge mitgenommen werden und überhaupt alles, was „nicht niet- und nagelfest“ ist, zeigt eben auch der aktuelle Fischdiebstahl.

