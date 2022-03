Komplettes Kyritzer Gymnasium auf den Beinen: Spendenlauf und Forderung nach Frieden in der Ukraine

Ein hoher Geldbetrag ist in Sicht für die Ukraine-Hilfe, und zwar nach einem Spendenlauf von Kyritzer Gymnasiasten am Donnerstag. Anschließend zogen Schüler und Lehrer durch die Innenstadt.

Das gesamte Jahn-Gymnasium zog am Donnerstag für Frieden in der Ukraine durch die Kyritzer Innenstadt. Am Vormittag nahmen alle an einem Spendenlauf teil. Quelle: Matthias Anke