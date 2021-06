Kosten fürs Klosterbauprojekt in Kyritz steigen weiter

Kyritz

Die nächste Kostensteigerung ist in Sicht beim größten städtischen Bauvorhaben dieser Zeit und der kommenden Jahre: das Kyritzer Klosterviertel. Das im Bau befindliche Areal firmiert neuerdings als „Kultur Kloster Kyritz“. Es umfasst neben Klostergarten, Touristen-Info, Veranstaltungsneubau, Bibliothek in der alten Brennerei und Nebengebäude vor allem das künftige Museum im einstigen Klausurflügel. Dieses betagte Gebäude aber bereitet jetzt Kopfzerbrechen wegen des Baugrundes. Um das in den Griff zu bekommen, stehen Mehrkosten im Raum: 850.000 Euro.

„Die durch die Archäologen hergestellten Aufschlüsse und ergänzenden Baugrunduntersuchungen ergaben die Notwendigkeit der statischen Ertüchtigung der Gründung der gesamten Norderweiterung des Klausurflügels einschließlich der bauhistorisch wertvollen Gabelstütze wie auch des südlichen Gebäudeteils mit der Rippenquerwand.“ So ist es einer von der Bauverwaltung erarbeiteten und von Bürgermeisterin Nora Görke unterzeichneten Informationsvorlage für die Stadtverordneten zu entnehmen.

Drei Varianten zur „Gründungsertüchtigung“

Kürzlich wurden bereits die Hauptausschussmitglieder darüber unterrichtet. Um das Problem im Detail zu erläutern und auf Nachfragen zu reagieren, besuchte Architekt Gerald Kühn-von Kähne ihre Sitzung. Schwer nachvollziehbar schien laut dem Ausschussvorsitzenden Andreas Lange so einigen Kommunalpolitikern der Zeitpunkt zu sein, da solche Probleme festgestellt werden und in Mehrkosten umschlagen. Zumal es sich beim Klausurflügel um den „Kern des Ganzen“ handelt. Ist dessen Erhalt doch Ausgangspunkt fürs Klosterviertelprojekt überhaupt gewesen.

„Insbesondere die Norderweiterung verfügt in Teilbereichen über keine oder eine unzureichende Fundamentierung. Die Baugrunduntersuchungen ergaben zudem teils lockere Boden-auffüllungen, durch die Gründungskörper geführt werden müssen, um Setzungen und Verschiebungen zu vermeiden“, heißt es. Und nun: „Es wurden drei Varianten zur Gründungsertüchtigung untersucht.“

Einsparungen, die den Mehrbedarf reduzieren

Bei dem Weg, der favorisiert wird, ist die Rede von „händischer Unterfangung mit Ziegelmauerwerk oder Beton“. Die dafür notwendigen 850.000 Euro würden aber nicht voll aufs Konto der Stadt gehen. Zum einen könne „durch Einsparungen am Schornstein, am Gebäude der Johann-Sebastian-Straße 8 und an der Stadtmauer der Mehrbedarf auf 687.400 Euro reduziert werden“. Zum anderen werde dieser Mehrbedarf zu 80 Prozent durch Städtebaufördermittel finanziert. Unterm Strich seien damit also 20 Prozent dieses Mehrbedarfs durch die Kommune zu bezahlen. Diese Summe beläuft sich demnach auf knapp 140.000 Euro.

Welcher Weg gegangen wird, was letztlich entschieden wird, dürfte wohl erst nach dem nächsten Sitzungsturnus feststehen. Zunächst haben auch die am 16. Juni tagenden Kyritzer Stadtverordneten das Thema nur als Information auf dem Tisch.

Sprung auf 17 Millionen Euro – und mehr

Es ist nicht die erste Kostensteigerung dieser Art: 2016 waren die Gesamtbaukosten für das Kyritzer Klosterprojekt noch auf 7,6 Millionen Euro geschätzt worden. Das waren bereits 1,8 Millionen mehr als für die nach einem Bürgerentscheid verworfene Variante mit der Bebauung des Klostergartens.

Neben diversen Teilsteigerungen wurde zuletzt im Januar 2020 bekannt, dass sich die Sanierungskosten für die Stadtmauer im Klosterbereich verdreifachen auf 900.000 Euro. Im September war dann schon die Rede von 17 Millionen Euro für das Gesamtprojekt.

Von Matthias Anke