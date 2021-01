Kyritz

Was hinter dem Bauzaun und den Gerüstplanen am einstigen Kyritzer Kloster mit der früheren Brennerei geschieht, ist von außen bislang nur zu erahnen gewesen. Oder Interessierte besuchten einfach einen der Tage der offenen Baustelle oder erhaschten den einen oder anderen Blick, sobald die Einfahrtstore zur Baustelle offenstanden. Seit Montag nun kündet vor allem ein großer, weithin sichtbarer Baukran von dem regen Treiben auf diesem Areal.

Der Kran wurde an der Pritz­walker Straße an der Giebelseite der ehemaligen Brennerei im Klosterviertel aufgestellt, die aktuell nicht nur saniert, sondern in ein Bibliotheksgebäude umgebaut wird. „Das imposante Gerät wird benötigt, um die Decken für den Keller und das erste Obergeschoss der zukünftigen Stadtbibliothek einzuhängen. Dazu wird in den kommenden Tagen und Wochen das Dach partiell geöffnet“, informiert Stadtsprecherin Doreen Wolf.

Untergrund der Stadtmauer wird ab Februar stabilisiert

Zuvor mussten die Geschossdecken weitgehend entfernt werden. Ihre Holzbalken waren nicht mehr zu retten, nachdem es im Haus offenbar über Jahrzehnte durchregnete. Der Besucher guckte nun quasi vom Erdgeschoss beinahe bis ganz oben unters Dach – aber eben nur vorübergehend.

Doreen Wolf: „Weiterhin wird am Fahrstuhlschacht für das Bibliotheksgebäude gearbeitet. Diese Arbeiten müssen aufgrund der beengten Verhältnisse auf der Baustelle abgeschlossen sein, bevor im Februar – entsprechende Witterung vorausgesetzt – mit dem Hochdruckinjektionsverfahren für die Stabilisierung des Untergrunds der Stadtmauer begonnen werden kann.“ Die Archäologen hatten schließlich festgestellt, dass die Mauer in diesem Bereich kein Fundament hat.

Parallel dazu werden die archäologischen Untersuchungen, die Abstimmungen mit der Denkmalbehörde sowie die Planungen und Ausschreibungen für die weiteren Arbeiten im Klosterviertel fortgesetzt, erläutert Doreen Wolf: „Der Bauantrag für den Klausurflügel, für das Veranstaltungs- und das Verbindungsgebäude wurde noch vor Weihnachten gestellt.“

