Kyritz

Schon zweimal haben sich seit Ende Februar Konvois mit Hilfsgütern für Ukraine-Flüchtlinge auf den Weg von Kyritz in die polnische Partnerstadt Walcz gemacht. Von dort erreicht nun ein neuer Hilferuf die Region, wie der Vorsitzende des Internationalen Clubs Kyritz ICK Raik Grützmacher berichtet.

„Sehr viele Menschen aus der Ost-Ukraine harren jetzt im Westen des Landes aus, weil sie hoffen, doch noch nach Hause zurückkehren zu können“, erklärt Grützmacher. „Der Flüchtlingsstrom erreicht auch die Walczer Partnerstädte Chocim und Korzec in der Ukraine.“ Es gehe um tausende Menschen. „Unsere Partner berichten uns, dass es da inzwischen große Schwierigkeiten mit der Lebensmittelversorgung gibt.“

Auch in der West-Ukraine werden Lebensmittel knapp

Der ICK und alle anderen an der Kyritzer Hilfsinitiative Beteiligten nehmen das sehr ernst. „Wir wollen versuchen, den Menschen auch dort zu helfen.“ Deshalb plane man, beim nächsten Hilfstransport Mitte nächster Woche den Schwerpunkt auf Nahrungsgüter zu legen. „Wir denken an Dinge, die man in großen Mengen zubereiten und an viele Menschen verteilen kann: Suppen, Nudeln, Soßen, Gulasch.“ Von Walcz aus könnte all dies in die Brennpunkte gebracht werden.

Das Fitness-Center in Walcz dient als Lager für Hilfsgüter. Was hier liegt, ist innerhalb eines Tages verteilt. Quelle: privat

Derzeit bemühe man sich mit aller Kraft, entsprechende Lebensmittelmengen zu beschaffen – über den regionalen Einzelhandel ebenso wie direkt bei Herstellern. Trotzdem könnten auch Privatleute helfen: mit Konserven, Nährmitteln, Teigwaren. „Alles, was gespendet wird, müssen wir nicht kaufen.“

Kyritzer Initiative sucht dringend Verbandsmaterial

Für die ersten beiden Kyritzer Hilfstransporte wurde bereits 18.000 Euro aus den bisher eingegangenen Geldspenden eingesetzt. Der Spendenstand beläuft sich aktuell auf fast 48.000 Euro (Konto der Stadt Kyritz, IBAN DE38 1605 0202 1522 0011 62, Verwendungszweck „Spende Ukraine-Hilfe“).

Neben den Lebensmitteln nennt Raik Grützmacher medizinisches Verbrauchsmaterial als weiteren Schwerpunkt. Eventuell habe der eine oder andere so etwas ja noch im Hause – Restbestände aus der häuslichen Pflege oder ähnliches. „Wenn so etwas abzugeben wäre, würde uns das auch sehr helfen.“

Hilfe aus Drewen erleichtert die Transporte

Manchmal kommt wichtige Unterstützung auch ganz unerwartet. André Ragohs aus Drewen beispielsweise hat der Kyritzer Hilfskampagne jetzt seinen 7,5-Tonnen-Lkw angeboten.

André Ragohs aus Drewen stellt kostenlos seinen Lkw für Hilfstransporte bereit. Quelle: privat

„André hat gesagt, dass er den auf eigene Kosten anmelden und versichern will“, freut sich Raik Grützmacher. „Das macht den Einsatz der Spendengelder nochmal effektiver.“ Denn anders als mit einer Vielzahl kleiner Fahrzeuge ließe sich so erheblich beim Kraftstoff sparen. Auch würden nicht so viele Fahrer benötigt. Beim jüngsten Transport am vergangenen Sonntag waren es 13 Autos mit jeweils zwei Fahrern. Die Ladebordwand des Lkw kommt als Bonus beim Be- und Entladen noch hinzu. „Ich finde, so eine Unterstützung ist keine Selbstverständlichkeit und einfach eine richtig gute Sache.“

Kyritzer Sammelstelle hofft auf Spenden und Helfer

Ganz generell hält der ICK-Vorsitzende ein großes Dankeschön an die unzähligen bisherigen Unterstützer der Hilfstransporte für angebracht. Vor allem mit der Kyritzer Stadtverwaltung bestehe „eine reibungslose Zusammenarbeit und ganz große Rückendeckung“. Und bei den anderen Kleeblatt-Kommunen laufe es ganz ähnlich.

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke fuhr am vergangenen Sonntag selbst mit nach Walcz und traf den Vorsitzenden des dortigen internationalen Clubs Boguslaw Olejnik. Quelle: privat

Die Stadt Kyritz betreibt im Mehrgenerationenhaus in der Perleberger Straße 10 eine Sammelstelle für Sachspenden. Sie ist werktags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Auch Helfer sind dort stets willkommen. Ansprechpartner ist Christian Boldt unter 033971/8 52 60.

Von Alexander Beckmann