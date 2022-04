Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Kyritzer Helfer fordern Unterstützung

Kyritz

Der Unmut privater Flüchtlingshelfer in Ostprignitz-Ruppin zieht weiter Kreise. Kritik am Vorgehen der Verwaltungen, sie außen vor zu lassen, kommt nun auch aus Kyritz. Dabei war es schnelle, unbürokratische Hilfe, was sich dort Jana Rauhöft-Schick für die Menschen aus der Ukraine vorgestellt hatte. „Außer einem Anruf von der Stadt gab es bisher aber nichts, keine Hilfe“, sagt die Kyritzerin.

„Ich habe mich über eine Hotline mit einer freien Wohnung für Flüchtlinge angemeldet, aber bis heute keine Antwort bekommen, und ich weiß, dass es auch ganz vielen anderen Leuten so geht“, bemängelt sie mit Blick auf den Landkreis, von dem sie bisher ebenso nur wenig Hilfe erfahren habe.

Kyritzer vermissen Deutschkurse und Begegnungsräume

„Die bürokratischen Hürden für freiwillige Helfer sind unüberwindbar“, sagt sie. Dabei seien es fast ausschließlich private Menschen, die versuchen, in ihrer Freizeit anderen zu helfen. Aber anstatt eines Dankeschöns habe es vom Landkreis lediglich diesen Kommentar gegeben, erzählt Jana Rauhöft-Schick: „Die privaten Helfer bringen nur alles durcheinander.“ Um so mehr freue sie sich darüber, wenn diese es trotzdem auch weiterhin versuchen.

Von Seiten der Verwaltungen hätten längst Deutschkurse oder Begegnungsräume ermöglicht werden können. Doch alles laufe mehr oder weniger nur auf privater Ebene, so die Kyritzerin, die auch bei der Volkshochschule erfolglos blieb.

Flüchtlinge auch bei der Katholischen Kirche Kyritz

Ihre Familie nahm drei Frauen aus der Ukraine auf: Oma, Mutter und Tochter. Auf reine Privatinitiativen kamen auch sechs Flüchtlinge zur katholischen Kirche nach Kyritz.

Es war jeweils im Nachgang einer Hilfsaktion dazu gekommen, die Jana Rauhöft-Schick Anfang März in ihrem Autohaus gestartet hatte. Mit zwei Transportern wollte sie Spenden zu Flüchtlingen nach Eisenhüttenstadt bringen. „Dort haben wir schnell gemerkt, wie hilflos und überfordert die Helfer waren.“

Mit mehreren Fahrzeugen 50 Ukrainer in die Region geholt

Die Spenden durfte sie nicht abgeben. Sie wurde weitergeschickt. Erst in Berlin hatten Jana Rauhöft-Schick und ihre Helfer Glück. Später nahmen sie in mehreren Autos 50 Ukrainer mit in Richtung OPR.

Diese Aktion sprach sich schnell herum. Es vergehe kein Tag, an dem die Kyritzerin keinen Hilferuf per Whatsapp oder Anruf erhält. „Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die nach Feierabend für andere da sind“, sagt Jana Rauhöft-Schick und ermutigt sie, weiterzumachen.

Bedingungen an Unterkünfte in Ostprignitz-Ruppin

Beispiele für Engagements Freiwilliger gibt es in der Region mittlerweile einige. Die Betreiber der Ferienanlage Gut Tornow etwa wurden kurzerhand selbst aktiv und nahmen Flüchtlinge auf, nachdem auch sie beim Landkreis kein Gehör fanden.

Seitens der Kreisverwaltung indes wurde zwischenzeitlich reagiert angesichts der zahlreichen Angebote. Eine Abhandlung darüber, welche Bedingungen an Unterkünfte gestellt werden und weshalb die zentrale Koordination besser sei, ebenso wie der Einsatz von Sozialarbeitern, findet sich nicht mehr nur auf der Kreisinternetseite. Auch die Kommunen teilen diese Handreichungen.

Landkreis OPR: keine Geflüchteten in Eigeninitiative holen

Auf Kyritz.de findet sich seit dieser Woche unter anderem ein Text des Landkreises, wie Geflüchtete auf nun doch einfacherem Wege selbstständig Wohnraum anmieten können. Ebenso aber ist auch der Appell seitens des Landkreises veröffentlicht, keine geflüchteten Menschen in Eigeninitiative in den Kreis zu holen, da dies die Verwaltung sonst „vor zunehmend große Probleme“ stelle.

Dabei klappt in den Augen der Helfer vieles recht unkompliziert. Wie Jürgen Freier beim Stammtisch der Kyritzer CDU-Stadtverordnetenfraktion am Dienstagabend berichtete, konnten über Kontakte unter Lehrern Ukrainer aus der Gnewikower Sammelunterkunft nach Bartschendorf gebracht werden. „Die Leute sind damit überglücklich“, so Freier.

Auch den Bartschendorfern war seitens des Landkreises zuvor aufgrund der abgeschiedenen Lage und mangels Sozialarbeiter abgesagt worden.

Beim Stammtisch des CDU-Stadtverbands. Quelle: Matthias Anke

Von dem, was sie erlebten, und wie alleingelassen sie sich fühlen, berichteten beim Stammtisch auch die Helfer um Jana Rauhöft-Schick. Gefordert wurde dort – abseits der gut laufenden Spendenannahme im Mehrgenerationenhaus – auch eine lokale Koordination für Wohnraum. Ebenso gelte dies für Sprachkurse oder die medizinische Versorgung.

Jürgen Freier und die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise-Verena Ladewig-Hoffmann berichteten, dass vor etlichen Tagen schon beim Sozialausschuss das Thema auf der Tagesordnung schlichtweg fehlte. Peter Bittermann (SPD) versicherte als Vorsitzender, dass dies bei der nächsten Sitzung der Fall sein würde. Als ihm auffiel, dass diese aber erst im Mai stattfindet, schlug er einen Sondertermin vor – der bis heute nicht anberaumt wurde.

Weitere Wohnungen in Kyritz und auch Lellichow bezugsfertig

Dafür kam das Thema nun bei der Sitzung der Hauptausschussmitglieder zur Sprache, die am Dienstag quasi nebenan und nahezu zeitgleich zum Stammtisch tagten. Im Ausschuss erläuterte seitens der Stadtverwaltung Veronika Lausch den aktuellen Stand. Demnach seien drei von der Wohnungsbaugesellschaft Kyritz längst hergerichtete Wohnungen noch nicht belegt. Zudem stünden Lellichower bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie würden regelrecht darauf warten.

Was ebenso verdeutlichte, wie viel dabei vom Landkreis abhängt: Es gebe mehrere Unterstützungsangebote von örtlichen Vereinen, etwa für Kinder. Doch laut Veronika Lausch kläre sich dies nun erst über ein vom Kreis gestartetes Interessenbekundungsverfahren, das wiederum beim Jugendhilfeausschuss angesiedelt sei.

Idee: Geld aus dem Kyritzer Bürgerhaushalt für die Flüchtlingshilfe

„Wir sind mit dem Landkreis aber in Kontakt“, so Lausch. Dieser Tage könnten demnach nun endlich auch die Angebote der WBG und aus Lellichow genutzt werden.

Derweil kamen beim Stammtisch viele weitere Fragen auf, aber auch Ideen, die nun in die Kommunalpolitik und Richtung Verwaltung weitergetragen werden sollen. So könne etwa Geld aus dem Bürgerhaushalt ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern zugute kommen. „Als Corona-Soforthilfe ließ sich das ja auch schon nutzen“, erinnerte Denise-Verena-Ladewig-Hoffmann.

Von Sandra Bels und Matthias Anke