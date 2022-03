Kyritz

„Teplii priiom“ steht in kyrillischen Buchstaben auf einem weißen Schild an der Eingangstür geschrieben. Darüber aufgedruckt die Farben der ukrainischen Flagge: „Herzliches Willkommen.“

Im einstigen Arbeiterwohnheim der Kyritzer Stärkefabrik leben seit Mittwochabend 27 Menschen aus der Ukraine. Am Donnerstagvormittag aber sind sie schon wieder verschwunden. Nur kurz. Sie sind unterwegs. Es geht um Anmeldeformalitäten, heißt es.

Das Begrüßungsschild am Gebäudeeingang. Quelle: privat

Ein Mann in schwarzer Kleidung passt derweil aufs Gebäude auf. Neben einer Sozialarbeiterin stellte die Ostprignitz-Ruppiner Landkreisverwaltung den Kriegsflüchtlingen auch diesen Sicherheitsmann an die Seite. Sie sollen in Kyritz, in der Fremde also, in der sie nun angekommen sind, nicht einfach sich selbst überlassen sein.

Auch Helferteam des Mehrgenerationenhauses Kyritz steht bereit

Um sie mit allem zu versorgen, was sie benötigen, steht auch das Team vom Kyritzer Mehrgenerationenhaus um dessen Leiter Christian Boldt weiterhin bereit. Der Gruppe, die aus der Ukraine unlängst in Neustadt ankam, wurde dort bereits geholfen mit all den Spenden, die aus der Region Kyritz dorthin gebracht wurden und werden.

Mit den allernötigsten aber sind sie in dem Kyritzer Wohnheim schon ausgestattet. Etliche ­Beschäftigte der Stärkefabrik und viele weitere Helfer haben das zuletzt jahrelang nahezu ungenutzte Objekt in einem Ruck wieder auf Vordermann gebracht.

Kyritzer Wirtschaft packte mit an

Die Gemeinschaftsküche ist gut bestückt. Alle Zimmer sind renoviert und möbliert.

Mehrere Firmen unterstützten die Leute von der „Emsland-Stärke“ dabei, berichtet Andrea Bülow, eine Mitarbeiterin von Werksleiter Martin Schmidt, der dem händeringend suchenden Landkreis die Plätze übermittelt hatte.

„Im Hagebaumarkt haben wir Teppiche zu einem günstigen Preis bekommen. Die Maler der Firma Masab haben geholfen. Die Mosterei Wietz lieferte Getränke frei Haus. Von der Bäckerei Armster gab es Brot und Brötchen“, zählt Andrea Bülow beispielhaft auf: „Oder auch Matthias Knurbien von Goldmann Haushaltsgeräte und das Möbelhaus Remus. Und der Spielwarenladen hat uns eine große Kiste Spielzeug zur Verfügung gestellt.“

Kriegsflüchtlinge in Kyritz: sieben Kinder und drei Hunde

Unter den 27 Kriegsflüchtlingen, die am Mittwochabend per Bus aus der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt nach Kyritz gebracht wurden, befinden sich schließlich sieben Kinder im Alter von vier bis 16 Jahren.

Bei der Ankunft der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Mittwochabend in Kyritz. Quelle: privat

Zwei Männer sind laut Andrea Bülow dabei: ein Familienvater und ein 18-Jähriger. Die anderen sind allesamt Frauen beziehungsweise die Mütter der Kinder. „Drei Hunde haben sie auch mitgebracht.“

Wie lange sie alle nun in der für sie bisher noch fremden Welt bleiben – unklar. Das Wohnheim dürfe laut Werksleiter Martin Schmidt jedenfalls so lange genutzt werden, wie es benötigt wird. „Die Leute wirken alle sehr dankbar. Und der Landkreis gibt sich auch große Mühe“, sagt Schmidt.

Von Matthias Anke