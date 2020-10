Küchenbrand in Kyritz

Kyritz

Ein Feuer hielt die Feuerwehr und Bewohner der Hamburger Straße in Kyritz am Tag der Deutschen Einheit in Atem. Gegen 13.50 Uhr brannte es dort am Samstag in der Küche einer Wohnung über dem Laden für Männermode. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Fahrlässige Brandstiftung: Die Elektrik war wohl schuld

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Küche wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Ein Kriminaltechniker untersuchte den Brandort. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es einen technischen Defekt an der elektrischen Hausinstallation.

