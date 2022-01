Kyritz

Das Kulturhaus in Kyritz sagt seine für die nächste Zeit geplanten Veranstaltungen ab. Der Grund dafür sei, dass der Saal für das Impfen gegen den Coronavirus benötigt werde, teilt Marina Reiche als Vorsitzende des Vereins „Kulti Kyritz“ mit. Sie „befürworte diese wichtige Aktion ausdrücklich und unterstütze alle Maßnahmen, die dieses heimtückische Virus in seine Schranken weisen können“.

Michael Hirte tritt später in Kyritz auf

Die Absagen betreffen aktuell das Neujahrskonzert mit dem Eberswalder Konzertorchester am 15. Januar, den Tanznachmittag am 22. Januar und die Vorstellungen der Kyritzer Knattermimen am 28. und 29. Januar. Der Auftritt von Michael Hirte wird vom 12. Februar auf den 3. September 2022 verschoben.

Nach jetzigem Stand wird indes das Konzert mit dem Shantychor „Stella maris“ und Geraldine Olivier stattfinden.

Das Geld für bereits erworbene Tickets würde sofort nach Abgabe der Eintrittskarten zurückerstattet, teilte Marina Reiche weiter mit. Das sei vor Ort im Kulturhaus immer freitags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr möglich. Darüber hinaus ist ein Kontakt per ­E-Mail über die Adresse verein-kulti-kyritz@web.de oder telefonisch unter 033971/3 29 52 möglich.

Von MAZonline