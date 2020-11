Kyritz

Ein 13-jähriger Junge ist am Montag gegen 15.30 Uhr in der Perleberger Straße in Kyritz von einem gleichalten Jungen ausgeraubt worden. Er forderte ihn auf, seine Tasche und eine Musikbox herauszugeben. Andernfalls würde er geschlagen werden.

Der 13-jährige mutmaßliche Täter haute dann mit der Beute ab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ihn ermitteln und suchten ihn zu Hause auf. Der Junge musste die Tasche und die Musikbox herausgeben. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf.

Von MAZonline