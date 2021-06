Kyritz: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Kyritz

Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 13 Uhr bei einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in der Kyritzer Straße der Jugend verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu der Auseinandersetzung war es beim Fußballspielen gekommen.

Zwei Verdächtige festgenommen

Die Polizei nahm zwei Verdächtige im Alter von 21 Jahren zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam. Später zeigten sie sich in Anwesenheit einer Dolmetscherin geständig, teilte die Polizei mit. Am Montagmittag wurden beide Männer wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von MAZonline