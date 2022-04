Kyritz

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall in der Kyritzer Seestraße schwer verletzt worden. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte um 18.10 Uhr nach links in eine Grundstückseinfahrt abfahren und kollidierte mit dem entgegenkommenden KTM-Fahrer, teilte die Polizei mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Von MAZonline