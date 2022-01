Kyritz

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen kam es am Sonntag gegen 15.30 Uhr am Kyritzer Bürgerpark in der Perleberger Straße. Offenbar sei eine 43-jährige Kyritzerin auf zwei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren aus der Russischen Föderation zugekommen und habe diese beleidigt, teilte die Polizei mit. Den beiden Frauen kam noch eine 40-jährige Frau aus der Russischen Föderation zur Hilfe.

Der verbale Streit endete in einem körperlichen Übergriff. Die drei Frauen sollen die 43-Jährige zu Boden gerissen und auf diese eingeschlagen und eingetreten haben.

Die 43-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline