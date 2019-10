Kyritz

Ein 45-jähriger Mann hat am Sonnabend gegen 21.30 Uhr in Kyritz einen Rettungssanitäter unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der ­Sanitäter blieb dienstfähig, wollte sich aber in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Polizei mit.

Die Sanitäter seien zu dem 45-Jährigen gerufen worden, da dieser offenbar Alkohol getrunken und Tabletten genommen hatte, informierte die Polizei weiter. Der Mann ist dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

