Kyritz

Die Polizei hatte die Bevölkerung am Wochenende um Mithilfe gebeten: Seit Freitagnachmittag wurde eine 60-jährige Frau aus Kyritz vermisst. Sie hatte die gemeinsame Wohnung nach einem Streit mit ihrem Ehemann verlassen.

Vermisste Frau aus Kyritz bleibt zwei Nächte verschwunden

Da sie auch bis kurz vor Mitternacht noch nicht zurückgekehrt war, meldete die Familie sie als vermisst, berichtete die Polizeihauptkommissarin Vanadis Eimler. Die 60-Jährige ist den Angaben zufolge an Demenz erkrankt und teilweise räumlich nicht orientiert.

Suchmaßnahmen an bekannten Aufenthaltsorten oder Spazierstrecken der Frau führten auch bis Samstagnachmittag nicht zu ihrem Auffinden. „Ein Mobiltelefon, welches man orten könnte oder mit dem sie Hilfe rufen könnte, führt sie nicht mit sich“, sagte die Polizeihauptkommissarin.

Aufgrund der öffentlichen Fahndung gingen am Wochenende zum Glück einige Hinweise zum Aufenthalt der 60-jährigen Vermissten ein. So wurde die Kyritzerin bereits am Samstag in der etwa 25 Kilometer entfernten Prignitzer Ortschaft Groß Woltersdorf gesehen, war dann aber offenbar weiter in Richtung Pritzwalk gelaufen. Daraufhin wurden die Suchmaßnahmen der Polizei auch auf den Bereich um Pritzwalk erweitert, informierte Vanadis Eimler.

Doch auch in der Nacht mit Minusgraden blieb die Frau weiter unauffindbar. Erst am Sonntagvormittag ging der rettende Anruf bei der Polizei ein. „Durch eine aufmerksame Bürgerin konnte die 60-Jährige schließlich am Sonntag gegen 10.30 Uhr im Waldgebiet zwischen Groß Woltersdorf und Buchholz gefunden werden“, sagte die Neuruppiner Polizeihauptkommissarin.

Da die Frau stark unterkühlt war, wurde sie umgehend ins nächstgelegenen Krankenhaus gebracht und die Angehörigen informiert.

Von MAZonline