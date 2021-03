Kyritz

Mancher Kyritzer wundert sich. MAZ-Leser fragen am Telefon: „Können Sie nicht mal herausfinden, was das da für Hütchen sind auf dem Feld an der Seestraße?“

Die Antwort ist einfach: Es sind keine Hütchen, sondern Strohhaufen. Sie schützen ganz junge Bäume vor dem Frost. Spannender ist die Frage, was die kleinen Gehölze auf dem Acker machen – nämlich irgendwas zwischen Landwirtschaft, Gartenbau und Feldversuch.

Die Strohhaufen schützen junge Bäumchen in ihrem ersten Winter vor dem Frost. Quelle: Alexander Beckmann

Im vergangenen Sommer startete der Berliner Verein Stattwerke im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz ein Forschungsprojekt zur biologischen Vielfalt. Der Verein, der mit seiner Produktionsschule unter anderem im Landkreis Ostprignitz-Ruppin junge Leute bei der Berufsvorbereitung unterstützt und am Kyritzer Seeufer die Waldwerkstatt als Umweltbildungsstätte betreibt, hatte für das Forschungsprojekt an mehreren Orten Flächen gepachtet – auch die fünf Hektar Acker der Stadt Kyritz an der Seestraße.

Forschungsprojekt verlässt die Winterpause

Seitdem wurden bereits hunderte Bäume, Sträucher und Stauden gepflanzt. Und das geht noch weiter. Erst Anfang dieser Woche endete die Winterpause. Noch mehr Pflanzen kommen in den Boden.

„Die gesamte Fläche soll mit Bäumen und Sträuchern bestanden sein“, erklärt Projektleiter Stephan Lehmann. Das Ziel sei aber kein Wald, sondern der Test eines „Waldgartensystems als landwirtschaftliche Produktionsmethode“. Das bedeute, dass vorrangig Gehölze angebaut werden, die beispielsweise mit ihren Früchten einen direkten Nutzwert erzeugen.

Im Prinzip, so erklärt der Experte, wolle man untersuchen, welche Alternativen es zur Nahrungsmittelproduktion mit den bisher üblichen einjährigen Kulturen auf Äckern gibt. „Unsere Landwirtschaft hat ja eindeutige Problemlagen“, sagt Stephan Lehmann. Themen seien die Qualität der Böden, der Umweltschutz oder die wirtschaftliche Situation der Landwirte.

Bäume sollen mindestens 25 Jahre wachsen

Mit den Waldgartensystemen untersuche man sowohl deren Wirtschaftlichkeit als auch die Umweltverträglichkeit im Vergleich zu konventionellen Anbaumethoden über einen längeren Zeitraum – beispielsweise auch hinsichtlich des Insektenschutzes. „Wir wollen natürliche Kreisläufe einbeziehen“, sagt Lehmann. Das Projekt des Bundesamtes für Naturschutz sei vorerst auf fünf Jahre angelegt. „Aber die Flächen bleiben mindestens 25 Jahre für diese Nutzung erhalten.“

Das entstehende Waldgartensystem in Kyritz erstreckt sich über fünf Hektar. Insgesamt stehen elf Hektar für das Projekt bereit. Quelle: André Reichel

Der Acker an der Kyritzer Seestraße ist nicht der einzige Standort. Alles in allem handelt es sich um elf Hektar. „Wir haben auch Areale in Barenthin und Kolrep.“ Insgesamt werden an fünf Orten verschiedene Ansätze getestet. „In Barenthin werden auf den Flächen auch Kühe gehalten und in Kolrep Geflügel.“

Erholungsgebiet inklusive

Auf jeden Fall soll es bunt werden. „Wir arbeiten mit 30 bis 40 Gehölzarten“, sagt Stephan Lehmann. Das biete auch die Chance, gleich herauszufinden, welche Arten mit dem Klimawandel in der Region am besten zurechtkommen.

Über die agrarwissenschaftliche und -wirtschaftliche Forschung hinaus solle das Waldgartensystem weitere Funktionen bedienen. Noch sind die Areale eingezäunt. Die Pflanzarbeiten laufen seit Anfang der Woche weiter. Die jungen Bäume und Sträucher brauchen Schutz – nicht nur vor dem Winter. Doch das wird sich ändern. „Wir wollen in ein bis zwei Jahren auch einen Lehrpfad anlegen.“ Die Waldgartensysteme sollen Besuchern zugänglich werden – Profis ebenso wie Neugierigen und Erholungsuchenden.

Von Alexander Beckmann