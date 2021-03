Kyritz: Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ plant trotz Corona Veranstaltungen

Kyritz

Wegen Corona ist es still geworden um das „Bunte Kleeblatt“ im Altkreis Kyritz. „Aber wir sind dennoch aktiv“, sagt Sprecherin Anja Büchner. Die Mitstreiter des Aktionsbündnisses sind gegen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus, jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt. Sie sind ein religions- und parteiübergreifendes Bündnis und sie treffen sich einmal im Monat, nicht in Präsenz, sondern digital. Das funktioniere gut dank der Hilfe von Reinhard Löcher, der für die Videokonferenzen einen Host zur Verfügung stellt, so Anja Büchner. Er ist für die „Partnerschaft für Demokratie“ beim Landkreis OPR verantwortlich.

Mehrere Onlinetreffen in den vergangenen Monaten

So gab es in den vergangenen Monaten mehrere solcher Treffen, an denen meist ein fester Kern Mitstreiter teilnimmt. Es sind bis zu zehn Leute. In der Februarkonferenz wurde darüber informiert, dass sich die gleichgesinnten Bündnisse in Kyritz, Neuruppin, Fehrbellin und Wittstock vernetzt haben. Ihre Mitglieder wünschen sich laut Anja Büchner auch einen inhaltlichen Austausch. Dabei gehe es um das gegenseitige Informieren. Auch Vernetzung im Sinne von einander unterstützen sei besprochen worden. Gemeint sind hier zum Beispiel Veranstaltungen.

Alle „Kleeblatt“-Freunde sind sich einig darüber, dass besonders jetzt, wo durch Corona das Persönliche fehlt, das Kontakthalten sehr wichtig ist. Die Videokonferenzen sollen deshalb fortgesetzt werden. Willkommen ist Jedermann.

„Buntes Kleeblatt“ plant mehrere Veranstaltungen

„Wir planen auch mehrere Aktionen, von denen aber noch keine einen konkreten Termin hat“, so Anja Büchner. Viele Dinge werden künftig auch digital laufen, ist sie sich sicher. Das Bündnis möchte künftig auch Ansprechpartner sein für Fragen zu den Themen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Gewalt. Und es nimmt Ideen und Anregungen für Veranstaltungen zu den Themen auf.

Aktionsbündnis will zur Bundestagswahl informieren

In der jüngsten Beratung kam zum Beispiel der Vorschlag auf, Aktionen im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September zu planen. Der „Tag der Demokratie“ am 15. September könnte dafür genutzt werden. Die Bündnismitstreiter stellen sich zum Beispiel vor, über Wahlprogramme der Parteien zu informieren. Dazu könnte auch eine Diskussionsveranstaltung mit Vertretern und Vertreterinnen aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin gehören. Eine weitere Idee geht dahin, dass Jugendliche die Wahlprogramme der Parteien vorstellen könnten, statt PR-geschulte Partei-Vertreter. Die Bündnismitglieder wollen dafür auch die Hilfe von der Bundeszentrale für politische Bildung anfragen.

Nächste Videokonferenz Ende März

Für Anja Büchner ist es auch wichtig zu sagen, dass das „Bunte Kleeblatt“ jetzt bei Instagram und auf Facebook zu finden ist. Die nächste Videokonferenz findet am 23. März, ab 18 Uhr, statt. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an bunteskleeblatt@gmx.de wenden und bekommt die Zugangsdaten zugeschickt.

Von Sandra Bels