Kyritz: Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ präsentiert sich mit einem „Dialoge“-Abend

„Der Auftakt war uns allen wichtig und er hat gut geklappt.“ Anja Büchner spricht über den Filmabend „Dialoge“ im Kyritzer Mehrgenberationenhaus am Mittwochabend, den das Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ organisiert hat. Es war der erste öffentliche Auftritt der Gruppe, zu der Anja Büchner gehört. Sie und ihre Mitstreiter treffen sich seit November. Sie sind gegen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Gewalt und arbeiten religions- und parteiübergreifend.

Erste Aktion mit Regisseurin Carmen Blazejewski

Für die erste Aktion hatte sich das Bündnis die Regisseurin Carmen Blazejewski eingeladen. In ihrem Film „Dialoge“ zeigt sie, wie sich das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer im kleinen Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern gegen die rechte Szene engagiert. Mit dabei ist auch Michael Ebach. Er wird der rechten Szene zugeordnet. Was in der Wirklichkeit nicht stattfindet, wird im Film möglich. Lohmeyers und Ebach treten in den Dialog.

Die Regisseurin bat nach dem Film zum Gespräch. Sie sagte: „Schauen Sie hin, hören Sie zu und dann machen wir uns gemeinsam Gedanken.“ Das ist für sie wichtiger als die Bildung von Meinungen. Im Gespräch zeigten sich dann die unterschiedlichsten Gedanken über das Gesehene.

Konflikte sind nur mit Gesprächen zu lösen

Viele Gäste empfanden Birgit Lohmeyers Art als arrogant. Manch einem erschien der Neonazi Michael Ebert, wenn über seine Familie und seine Kochleidenschaft spricht, als sympathisch. Einig waren sich alle darüber, dass die Konflikte mit den Neonazis in dem kleinen Örtchen Jamel, die Familie Lohmeyer im Film beschreibt, nur mit gemeinsamen Gesprächen angegangen werden können.

Drei Jahre gedreht ohne einen Neonazi

Das hatte auch Carmen Blazejewski während ihrer Dreharbeiten versucht. „Ich wollte den Film dialogisch gestalten, habe aber drei Jahre gedreht ohne eine Neonazi“, sagt sie. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Lohmeyers in den Dialog mit dem Chef der Neonazis in Jamel, Sven Krüger, zu bringen. Der saß jedoch während der Dreharbeiten in Haft und hatte nach einer Anfrage im Strafvollzug Carmen Blazejewski eine Absage per Brief erteilt.

Ungleichgewicht im Film

Auch deshalb entstand das Ungleichgewicht der beiden Parteien im Film. Die Lohmeyers sind sehr präsent. „Aber es wollte niemand anderes vor der Kamera reden“, so Carmen Blazejewski. Sie fand es schade, dass Michael Ebach bei der Filmpremiere im Jahr 2016 nicht dabei sein durfte und veranstaltete eine Extra-Vorführung für ihn, seine Familie und Freunde. „Wir wissen nichts von der anderen Seite“, sagte sie. Und eben deshalb sieht sie im Dialog zwischen den Seiten als Mittel der Demokratie große Chancen für eine Veränderung. „Es ist möglich, mit Nazis zu reden, wenn der Ansatz nicht ideologisch ist“, so Carmen Blazejewski.

Aktionsbündnis plant weitere Aktionen

Das Aktionsbündnis sieht das auch so. Es plant weitere Aktionen wie ein Zeitzeugengespräch. Darüber gesprochen wird am 29. September ab 18.30 Uhr im Kyritzer Mehrgenerationenhaus. „Wir hoffen auf Mitstreiter, denn viele Leute haben viele Ideen und darauf baut unser Bündnis“, so Anja Büchner.

