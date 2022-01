Kyritz

Das Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ ist sehr zufrieden mit der Beteiligung an der von ihm organisierten Gegendemonstration in Kyritz in der ersten Januarwoche. Ursprünglich hatte die rechtsextremistische Partei der „III. Weg“ aufgerufen dagegen zu protestieren, dass gegen Gewalt in der Stadt offenbar von Kindern und Jugendlichen tschetschenischer Herkunft seit Monaten nicht ausreichend vorgegangen werde.

Bis zu 200 Menschen protestierten mit dem „Bunten Kleeblatt“

Dieser Aufruf rief die Mitglieder des Aktionsbündnisses auf den Plan, die mit Sprechchören und Musik lautstark gegen die Redner des „III. Wegs“hielten. Bis zu 200 Menschen und damit fast doppelt so viele wie auf dem Marktplatz selbst waren gekommen, und sie stehen für eine tolerante, offene Gesellschaft und gegen die Rechtsextremen, die versuchen, das Kyritzer Problem für ihre Ideologie auszunutzen.

„Die große Teilnehmerzahl ist ein großer Erfolg“, ist sich Hartmut Buschke, Mitglied im Aktionsbündnis, sicher. Gut 15 Mitstreiter trafen sich am Dienstagabend in Wusterhausen zur monatlichen Versammlung. Dabei werteten sie die Gegendemonstration aus.

Kyritzer Bündnis will sich weiter gegen den „3. Weg“ wehren

Die Bündnismitglieder werten es als großen Erfolg, so viele Menschen mobilisiert zu haben. Damit sei erreicht worden, was das Bündnis will: „Wir wollen verschiedene Menschen und Strukturen zusammenbringen“, so Buschke gegenüber der MAZ.

Er sagte auch, dass sich die Mitglieder gegen die Vereinnahmung des Themas Gewalt in der Stadt durch den „III. Weg“ weiter wehren wollen: „Wir haben Verständnis für die Probleme, aber die rechtsextremistische Partei darf sie nicht ausnutzen für ihre eigene Profilierung“, so Buschke. Das sei auch die einstimmige Meinung der Bündnismitglieder gewesen.

Viele Vorschläge und Ideen für nachfolgende Aktionen und mögliche Projekte seien deshalb am Dienstagabend gemacht worden. Konkretisiert wurde aber noch keiner. Das soll in der nächsten Bündnisrunde im Februar passieren. „Dann wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was wir gegen die Gewalt in der Stadt machen können“, so Hartmut Buschke.

Wegen der länger dauernden Diskussion über die Demonstration wurden die anderen geplanten Themen des Bündnissitzung ebenfalls auf Februar verschoben. Dazu gehörten unter anderem die Veranstaltungsplanung und das Beantragen von Fördergeld.

Von Sandra Bels