Kyritz: Alte Brennerei ist Teil einer brandenburgweiten Ausstellung

Kyritz

Eine neue Ausstellung wird am Mittwoch in Kyritz eröffnet. Sie ist zu sehen im öffentlichen Stadtraum und heißt: „Vom Hochprozentigen zum Hochgeistigen“. Die Eröffnung findet um 14 Uhr auf dem Vorplatz der Johann-Sebastian-Bach-Straße 8 statt.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die alte Brennerei in Kyritz. Als ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Brandenburg Manufakturproduktion zunehmend industrialisiert wurde, bot der ehemalige Klosterbereich in der Kyritzer Altstadt die einzige Potenzialfläche für die Entstehung einer Großdestillationsanlage (Brennerei). Nach 160 Jahren mit wechselnder gewerblicher Nutzung soll das geschichtsträchtige Gebäude nun bald als Bibliothek genutzt werden.

Kyritz ist Teil einer großen Ausstellung

Die Ausstellung „Vom Hochprozentigen zum Hochgeistigen“ ist Teil des Gesamtprojektes der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg zum Jahresthema „Vergangenheit mit Zukunft – Industriekultur in historischen Stadtkernen“ im Rahmen der Kulturland Brandenburg Kampagne „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft (AG) Historische Stadtkerne nimmt die Stadt Kyritz regelmäßig an der Aktion „Kulturland Brandenburg“ mit einem Ausstellungsbeitrag teil. Dabei beteiligen sich die in der AG organisierten Städte im Verbund mit einem eigenen, auf die historischen Stadtkerne bezogenen Beitrag.

Kyritzer Bürgermeisterin eröffnet das Programm

Zur Eröffnung in Kyritz gibt es ein Programm. Es beginnt um 14 Uhr mit einem musikalischen Auftakt der Harfenistin Dagmar Flemming. Anschließend begrüßt Bürgermeisterin Nora Görke die Gäste. Das Grußwort überbringt Arno Jaeschke, Vorstandsmitglied der AG Historische Stadtkerne und Bürgermeister der Stadt Altlandsberg. Anschließend gibt es eine Einführung in das Ausstellungsthema mit Rainer Lehmann, Geschäftsführer der Stadtsanierungsgesellschaft EWS. Harfenistin Dagmar Flemming gestaltet den Abschluss.

Brandenburger Altstädte präsentieren Industriekultur

Lebenswerte Altstädte in Brandenburg präsentieren im Themenjahr 2021 in den historischen Stadtkernen ihre eigene Industriekultur. Ausstellungen im öffentlichen Stadtraum und individuelle Hörführungen thematisieren die Industriealisierung und wie diese Einfluss auf die Stadtentwicklung nahm. Zu sehen sind sie in den historischen Stadtkernen von Brandenburg an der Havel, Kyritz, Peitz, Wittstock und Wusterhausen.

Von Sandra Bels