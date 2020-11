Seit viele Sammelunternehmen ihre Altkleidercontainer aus der Region abzogen, drohen bei der Gebrauchtartikelbörse am Kyritzer Bahnhof die Lager überzulaufen. Ein großer Teil der Kleidung eignet sich nicht mehr für die Weitergabe.

Kleiderschwemme in der Gebrauchtartikelbörse

Kyritz - Kleiderschwemme in der Gebrauchtartikelbörse

Kyritz - Kleiderschwemme in der Gebrauchtartikelbörse